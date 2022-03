Ruská armáda v Mariupolu bombardovala školu, kde se ukrývalo 400 lidí

Kyjev - Ruská armáda v sobotu bombardovala uměleckou školu v obléhaném ukrajinském městě Mariupol, v níž se ukrývalo asi 400 lidí. Podle agentur Reuters a AP to dnes oznámila rada města. Ruské obléhání ukrajinského přístavního města Mariupol je válečný zločin, který se bude připomínat po staletí. Podle agentury AP to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Železniční spojení mezi Běloruskem a Ukrajinou je podle Kyjeva přerušené.

Počet mrtvých a zraněných při útoku není zatím známý, městská rada ale uvedla, že budova školy byla zničena a pod troskami jsou oběti. Mezi lidmi, kteří se v budově ukrývali, byli podle rady i starci, ženy a děti. Agentura Reuters poznamenala, že informaci nemohla ověřit z nezávislých zdrojů.

Přístavní město Mariupol, kde zůstává uvězněno na 400.000 lidí, čelí těžkému bombardování; podle ukrajinské ombudsmanky bylo ve městě poškozeno či zničeno 70 procent domů.

Terčem útoku se tento týden stalo i mariupolské divadlo, kde bylo podle místních úřadů v době útoku v krytu přes 1000 lidí. Osud většiny z nich je neznámý, 130 osob se podařilo zachránit.

V Mariupolu nefungují dodávky elektřiny ani tepla, je problém s nedostatkem vody, potravin a léků. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém nočním projevu prohlásil, že ruské obléhání Mariupolu je válečný zločin, který se bude připomínat po staletí.

Zelenskyj: Ruské obléhání Mariupolu je zločin, který se bude připomínat staletí

Ruské obléhání ukrajinského přístavního města Mariupol je válečný zločin, který se bude připomínat po staletí. Podle agentury AP to dnes ve svém pravidelném nočním videoposelství řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ruské jednotky mezitím podle zpráv z místa po týdnech bombardování postupovaly hlouběji do Mariupolu. Ukrajinská strana hlásila poničení významné ocelárny a místní varují před naprostou zkázou města.

Obléhání Mariupolu podle Zelenského vejde do dějin jako ruský válečný zločin. "To, co udělali okupanti mírumilovnému městu, je teror, který se bude připomínat po staletí," řekl.

Podle místních úřadů je ve městě na březích Azovského moře již více než dva týdny uvězněno přibližně 400.000 lidí, kteří se zde ukrývají před těžkým bombardováním. Místní činitelé hlásí asi 2500 mrtvých, skutečný počet ale může být ještě vyšší, neboť počítání obětí, jejichž těla často leží v ulicích, znemožňuje neustálé ostřelování.

Záchranáři stále pátrají po možných přeživších v mariupolském divadle, které bylo ve středu takřka srovnáno se zemí pravděpodobně ruským náletem. Moskva popírá, že by divadlo zasáhla nebo že by se zaměřovala na civilisty, přestože je zdokumentováno mnoho útoků na nevojenské objekty, obzvláště v Mariupolu.

Podle poradce ukrajinského ministra vnitra Vadyma Denysenka se bojovalo i o velkou místní ocelárnu Azovstal. Poslankyně Lesja Vasylenková na twitteru sdílela video, které údajně ukazuje výbuchy v areálu ocelárny. "Jedna z největších metalurgických továren v Evropě zničena," napsala ke klipu, v němž jsou vidět tři exploze a oblaka kouře nad průmyslovým komplexem.

Podle starosty Mariupolu ve městě probíhají pouliční boje, které mimo jiné komplikují pátrání po přeživších ve vybombardovaném divadle. Místní policista ve videu ověřeném agenturou AP prohlásil, že město bude "smazáno z povrchu zemského", a prosil prezidenty Spojených států a Francie, aby Ukrajině poslali protiletecké systémy. Podobná slova o devastaci města zaznívají v posledních dnech i od lidí, kterým se z něj podařilo uprchnout.

Ukrajinská ombudsmanka sdělila, že v Mariupolu je poškozeno asi 70 procent domů. Ruští vojáci se v posledních dnech tlačí hlouběji do centra obleženého města, z nějž byly podle Kyjeva násilím odvlečeny do Ruska tisíce občanů Ukrajiny. Podle ruských tiskových agentur šlo o uprchlíky, velká světová média nebyla schopna situaci objasnit.

Zelenskyj ve svém posledním projevu nemluvil jen o Mariupolu a řekl, že dlouhé kolony ruských vojsk, které se v uplynulých dnech valily na hlavní město Kyjev, byly zastaveny na předměstích. Frontové linie jsou podle něj doslova "posety mrtvolami ruských vojáků", které nikdo neodnáší. "Chci se zeptat občanů Ruska: co s vámi za ta léta udělali, že jste si přestali všímat svých ztrát?" citoval prezidenta deník Ukrajinska pravda.

Kyjev tvrdí, že od počátku ruské invaze na Ukrajinu zahynulo na 14.400 ruských vojáků. Čísla jsou patrně nadsazená a jak poznamenala americká televize CNN, není je možné nezávisle ověřit. Spojené státy podle stanice vyčíslily dosavadní bilanci ruských ztrát na 3000 až 10.000 armádních příslušníků.

Ukrajina zakázala činnost stran s vazbami na Rusko

Ukrajinská Rada národní bezpečnosti a obrany (RNBO) zakázala činnost stran s vazbami na Rusko, uvedl dnes prezident Volodymyr Zelenskyj. Opatření bude platit po dobu válečného stavu. Železniční spojení mezi Běloruskem a Ukrajinou je podle Kyjeva přerušené.

"Činnost politiků směřující k rozkolu nebo kolaboraci nebudou úspěšné a dočkají se tvrdé odpovědi," citoval list Ukrajinska pravda z videozprávy prezidenta Zelenského. Ten ministerstvu spravedlnosti nařídil, aby rozhodnutí bezpečnostní rady neprodleně uvedlo do praxe.

Zákaz se týká parlamentních stran Opoziční platforma a Opoziční blok, jakož i devíti dalších mimoparlamentních uskupení. Agentura DPA tyto strany označuje za euroskeptické, antiliberální či proruské.

Válečný stav vyhlásila Ukrajina v den zahájení ruské invaze 24. února - původně na 30 dní, tedy do 26. března. Začátkem tohoto týdne parlament rozhodl, že válečný stav bude prodloužen o dalších 30 dní do 25. dubna.

Železniční spojení mezi Běloruskem a Ukrajinou je podle Kyjeva přerušené

Pracovníci běloruských drah blíže neupřesněným způsobem přerušili železniční spojení mezi Běloruskem a Ukrajinou. Uvedl to v sobotu šéf ukrajinských železnic Oleksandr Kamyšin, podle nějž ruská armáda touto cestou již nebude moci dovážet na Ukrajinu posily a vybavení. Informovala o tom agentura Unian.

Kamyšyn řekl, že dříve apeloval na běloruské železničáře, aby "neplnili zločinné příkazy" a nenechávali jezdit ruské vojenské vlaky na Ukrajinu. "Dnes (v sobotu) mohu říct, že neexistuje železniční spojení mezi Běloruskem a Ukrajinou," dodal s tím, že je pracovníkům běloruských železnic vděčný. Podrobnosti sdělit nechtěl.

O přerušení spojení mezi Běloruskem a Ukrajinou informoval také poradce běloruské opoziční vůdkyně Svjatlany Cichanouské Franak Viačorka. "Hrdinové! Běloruští železničáři narušili železniční spojení s Ukrajinou tak, aby se vlaky s ruským vybavením nemohly přesouvat na Ukrajinu," napsal na twitteru.

Informace nebylo možné ověřit z jiných zdrojů.

Ačkoliv běloruský vůdce Alexandr Lukašenko poskytl ruské armádě běloruské území pro invazi na Ukrajinu, přímé zapojení běloruských vojáků do bojů v sousední zemi dosud odmítá.

Válka na Ukrajině … SLEDUJEME ON-LINE