Ruská armáda se na Ukrajině dál snaží o ovládnutí Bachmutu

Kyjev - Ruská armáda nyní na východě Ukrajiny soustřeďuje své síly na zhruba 15 kilometrů dlouhý úsek fronty u města Bachmut v Doněcké oblasti, které se snaží dobýt. Podle dnešní zprávy britské rozvědky o situaci na bojišti ruské jednotky v posledních dnech zaznamenaly dílčí úspěchy jižně od města u říčky Bachmutka. Podle Britů by ale i případné dobytí Bachmutu mělo spíše symbolickou hodnotu, protože strategicky by Rusům v postupu příliš nepomohlo.

"Existuje tu reálná možnost, že dobytí Bachmutu se stalo pro Rusko primárně symbolickým, politickým cílem," uvádí v hodnocení britské tajné služby. Podle nich by sice mohli Rusové z Bachmutu útočit na oblasti kolem měst Kramatorsk a Slovjansk, jejich ofenziva je ale "neúměrně nákladná vzhledem k možným ziskům".

"Za poslední den ozbrojené síly Ukrajiny odrazily ruské útoky poblíž obcí Červonopopivka v Luhanské oblasti a Soledar, Opytne, Nevelske, Krasnohorivka a Marjinka v Doněcké oblasti," uvádí ve své ranní svodce ukrajinský generální štáb. Podle něj ruské jednotky dál ostřelují civilní infrastrukturu a soustředí se na ofenzivu směrem na města Bachmut a Avdijivka.

Podle zprávy analytiků amerického Institutu pro studium války (ISW) si Rusko snaží připravit podmínky pro vyjednávání o možné demilitarizaci Záporožské jaderné elektrárny, kterou jeho jednotky okupují. Podle ISW Moskva chce jednání podmínit tím, že Kyjev poskytne záruky nerušené přepravy ropy ropovodem Družba do Evropy. "Rusko by však pravděpodobně takovou dohodu porušilo a z jejího nedodržení by obvinilo Ukrajinu," tvrdí američtí analytici.