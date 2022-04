Ruská armáda na Ukrajině utrpěla značné ztráty, řekl mluvčí Kremlu

Kyjev/Moskva - Rusko od začátku invaze na Ukrajinu přišlo zhruba o 18.900 vojáků, uvedla dnes ukrajinská armáda. Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov později v rozhovoru se stanicí Sky News připustil, že Rusko na Ukrajině utrpělo značné ztráty, i když Moskva zatím potvrdila jen 1351 padlých vojáků. O růstu ztrát ukrajinských sil dnes informovalo i ruské ministerstvo obrany. Podobné informace uváděné oběma válčícími stranami nelze nezávisle ověřit.

Ukrajinský generální štáb podle agentury Ukrinform také tvrdí, že Moskva dosud ztratila mimo jiné 698 tanků, 1891 bojových obrněných vozidel, 332 dělostřeleckých systémů, 108 salvových raketometů, 55 systémů protivzdušné obrany, 150 letadel, 135 vrtulníků, 1358 vozidel, 111 bezpilotních letounů, 76 cisteren a čtyři raketová odpalovací zařízení.

Ruská armáda od začátku "zvláštní vojenské operace", jak Moskva nazývá vojenskou invazi na Ukrajinu, hlásí mimo jiné zničení 125 letadel, 93 vrtulníků, 413 bezpilotních letounů, 227 protiletadlových raketových systémů, 1987 tanků a dalších obrněných bojových vozidel, 218 raketometů, 866 děl a minometů. Podle agentury TASS to dnes oznámil mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

Ukrajinská strana údaje o ztrátách svých ozbrojených sil neuvádí a zdrženlivá je pokud jde o ruskou armádu i Moskva.

Ruské ministerstvo obrany naposledy koncem března sdělilo, že během "speciální operace" přišlo o život 1351 ruských vojáků. Ruská služba stanice BBC ve středu uvedla, že zhruba 20 procent dosud identifikovaných padlých ruských vojáků na Ukrajině jsou důstojníci.

"Máme značné ztráty, je to pro nás obrovská tragédie," prohlásil dnes Peskov v britské Sky News. Mluvčí Kremlu také prohlásil, že Moskva stáhla své vojenské jednotky z okolí Kyjeva a Černihivu, aby prokázala dobrou vůli při rusko-ukrajinských jednáních. K Mariupolu Peskov řekl, že obléhané město je součástí takzvaných lidových republik v ukrajinském Donbasu, jejichž nezávislost na Kyjevu Moskva uznala krátce před svým vpádem do sousední země.

Kyjev: Rusko chce celou Ukrajinu; teď vyčkává a hledá způsob, jak vyhrát

Dlouhodobým záměrem Ruska je zmocnit se celé Ukrajiny, ačkoliv nyní je jeho pozornost upřena na východ země. Podle agentury Reuters to dnes řekla náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová. Ruské invazní síly podle ní v současné době vyčkávají, Moskva na Ukrajině posílila své zpravodajské operace a zjišťuje, jak nejlépe bojovat proti ukrajinským jednotkám.

"Klíčovým cílem Ruské federace bylo a je dobytí celého území Ukrajiny. Rusko to plánovalo provést rychle, ale Putinův blitzkrieg (blesková válka) selhal. Přesto však Rusko neupustilo od svého plánu zabrat celé ukrajinské území," uvedla podle agentury Reuters Maljarová s odkazem na ruského prezidenta Vladimira Putina.

Ruská federace vojensky napadla Ukrajinu 24. února, svou agresi označuje jako "zvláštní vojenskou operaci" s cílem "demilitarizovat a denacifikovat" sousední zemi. Ukrajina a Západ zdůrazňují, že Moskva k vojenskému vpádu neměla důvod.

Ukrajinská armáda tvrdí, že Moskva chce upevnit pozemní koridor mezi dvěma proruskými separatistickými republikami na východě Ukrajiny a ukrajinským poloostrovem Krym, který Rusové anektovali v roce 2014.

"Dnes Rusko plánuje dosáhnout některých menších cílů, aby ukázalo výsledky. Ale ve skutečnosti využívá každý moment, aby shromáždilo své síly, přeskupilo armádu a mohlo pokračovat v útoku," tvrdí Maljarová. "Nepřítel se učí, jak proti nám bojovat. Jestliže v prvních dnech byla ruská armáda dezorientovaná, tak nyní se přizpůsobuje naší taktice a strategii, potřebuje čas... aby se naučila bojovat s naší strategií," řekla náměstkyně.

Podobně se dnes podle agentury Reuters vyjádřil zástupce náčelníka štábu ukrajinských pozemních sil Oleksandr Hruzevyč. Pokud se invazním silám podaří plně ovládnout Doněckou a Luhanskou oblast, existuje podle něj hrozba, že obnoví útok i na Kyjev.

Poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč podle agentury Ukrinform prohlásil, že ruské jednotky častěji používají bezpilotní letouny, protože se obávají používat vojenská letadla. "Protože ve zbytku Ukrajiny je naše letectvo sestřeluje," řekl Arestovyč. Hlavní úsilí přitom soustřeďují na východě země.

Tvrdé boje se podle něj nyní odehrávají ve městech Rubižne, Popasna a Severodoněck ve východoukrajinské Luhanské oblasti. "Situace je velmi složitá," konstatoval. Ruské invazní síly rozvíjejí ofenzivu z Izjumu na jih, směrem ke Kramatorsku a Slovjansku. Snaží se také útočit na linii mezi Vuhledarem a Marjinkou, dodal poradce, podle něhož se tak Rusové pokoušejí ukrajinské jednotky obklíčit. Obnovili také ofenzivu v Mariupolu, ale ukrajinská obrana se drží, řekl Arestovyč.

Úřady v Luhanské oblasti mezitím naléhají na obyvatele regionu, aby se co nejdříve evakuovali. "Těchto několik dní může být poslední šancí k odjezdu! Všechna svobodná města Luhanské oblasti jsou pod palbou nepřítele," uvedl podle agentury Interfax-Ukrajina oblastní gubernátor Serhij Hajdaj. Ruské jednotky se podle něj připravují na ofenzivu a snaží se odříznout všechny možné způsoby, jak lidi z oblasti dostat.

Ukrajinská vicepremiérka ve středu vyzvala k urychlené evakuaci kromě Luhanské také obyvatele Doněcké a části Charkovské oblasti.

Dnes se k těmto představitelům přidal starosta města Dnipra, které se nachází v Dněpropetrovské oblasti. Ta sousedí mimo jiné s Doněckou oblastí. Vzhledem k tomu, že se očekává zesílení bojů s Ruskem na východě země, vyzval Borys Filatov ženy, děti a starší obyvatele, aby město opustili, píše Reuters. Zhruba milionové Dnipro bylo zatím nejhorších bojů ušetřeno.

Na východě Ukrajiny pokračovalo ostřelování města Popasna v Luhanské oblasti

Na východě Ukrajiny pokračovalo ruské ostřelování městečka Popasna v Luhanské oblasti. Cílem jsou ukrajinské ozbrojené síly, sdělil dnes ráno generální štáb ukrajinské armády. Ruská armáda podle něj chce obnovit ofenzivy na města Rubižne a Nyžně, které se nacházejí severně a jižně od města Severodoněck v Luhanské oblasti. Moskva hlásí zničení skladů s palivy a mazivy na čtyřech místech Ukrajiny.

U obce Novotoškivske, rovněž v Luhanské oblasti, se ruští vojáci podle ukrajinské armády neúspěšně pokusili prolomit ukrajinské obranné linie. Na obsazených územích Rusové nadále páchají násilí na civilistech, tvrdí ukrajinský generální štáb. Kromě toho podle něj ruské jednotky pokračují v "nuceném přesídlování" obyvatel přístavního města Mariupol v Doněcké oblasti.

Ukrajina očekává, že právě na průmyslový východ Ukrajiny se ruská vojska v příštích dnech a týdnech soustředí, zatímco z předměstí Kyjeva se už stáhla. Úřady proto vyzvaly obyvatele Donbasu k evakuaci. Ukrajinská armáda naopak zjevně postupuje na jihoukrajinské město Cherson, které Rusové obsadili počátkem března.

Také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve svém nočním projevu varoval, že ruská armáda soustřeďuje síly k nové ofenzivě na východě, kde je oficiálním cílem Kremlu takzvané "osvobození" převážně ruskojazyčného Donbasu. Zelenskyj si rovněž znovu postěžoval na nedostatečnou vojenskou pomoc Ukrajině. "Pokud nedostaneme zbraně, které potřebujeme, Rusko to bude chápat jako povolení k útoku, jako povolení k další vlně krveprolití na Donbasu," řekl prezident.

Moskva dnes oznámila, že ruské ozbrojené síly zničily v noci na dnešek raketovými údery sklady s palivy a mazivy na čtyřech místech - u Mykolajivu, Záporoží, Charkova a Čuhujivu, který se nachází na severovýchodě země. "Byly z nich zásobovány palivy ukrajinské skupiny vojsk u Charkova, Mykolajivu a v Donbasu," řekl podle agentury TASS mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.

Starosta Mariupolu ve středu řekl, že už bylo zabito více než 5000 civilních obyvatel města. Mezitím v oblastech severně od Kyjeva teprve vycházejí najevo zvěrstva, kterých se tam před stažením ruští vojáci dopustili.

Z obléhaného Mariupolu, který se stal kvůli rozsahu devastace symbolem nynější ruské agrese na Ukrajině, ale i z dalších měst na východě Ukrajiny se daří jen pomalu evakuovat obyvatele. Obtížné je také dostat k nim humanitární pomoc. Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková ráno vyjádřila naději, že dnes se otevře deset evakuačních koridorů pro civilisty, ale obyvatelé Mariupolu budou muset použít vlastní automobily.

Ukrajinská armáda tvrdí, že jenom ve středu v Doněcké a Luhanské oblasti odrazila devět ruských útoků. Zničila také šest tanků, pět ozbrojených a šest dalších vozidel, čtyři dělostřelecké systémy, dvě nepřátelská letadla, jednu střelu s plochou dráhou letu a také jeden bezpilotní letoun. Podobné údaje nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Podle Západu může konflikt na Ukrajině pokračovat ještě dlouho

Mluvčí amerického ministerstva obrany John Kirby ve středu upozornil, že kvůli rozhodnutí Ruska soustředit se ve válce na Ukrajině na bojové operace na východě země se konflikt může protáhnout. Také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg řekl, že válka může trvat dlouho a ruský prezident Vladimir Putin podle něho nezměnil nic na svém cíli ovládnout celou Ukrajinu.

"Skutečnost, že se (ruský prezident Vladimir) Putin soustředí na menší oblast zajisté představuje možnost, že násilí bude pokračovat, a v té části Ukrajiny by dokonce mohlo zesílit," řekl Kirby podle americké televize CNN. Dodal, že to může nastat, "protože očekáváme, že Ukrajinci v této oblasti, která jim patří a kde válčí osm let, budou nadále bojovat".

Rusko v posledních dnech stáhlo své jednotky z okolí Kyjeva a Černihiva a očekává se, že se nyní ve svém válečném úsilí zaměří na Donbas na východě Ukrajiny. Části dvou tamních oblastí - Doněcké a Luhanské - ovládají od roku 2014 proruští separatisté podporovaní Moskvou.

Šéf NATO Stoltenberg ve středu řekl, že je třeba být realisty a připravit se na to, že válka na Ukrajině může trvat "mnoho měsíců nebo dokonce let". Jím vedená aliance nemá žádná náznaky, že by se něco změnilo na tom, že Putin chce dostat pod kontrolu celé ukrajinské území a že chce "přepsat mezinárodní pořádek".

Ukrajinský generální štáb ve středu večer uvedl, že Rusko pokračuje v přípravách na útok s cílem získat kontrolu nad celou Doněckou a Luhanskou oblastí i nad azovským přístavem Mariupol, kde v katastrofálních podmínkách živoří desetitisíce lidí. Ukrajinské úřady připustily, že nemohou pomoci s evakuací lidí z města Izjum nebo do něj dodat humanitární pomoc, protože je zcela pod ruskou kontrolou, píše agentura Reuters.

Ukrajinský prezident v projevu zveřejněném v noci na dnešek na jeho facebookovém profilu řekl, že "budeme bojovat a nestáhneme se". Tak to podle něho bude do doby, než Rusko snahy o nalezení míru vezme vážně.

USA se domnívají, že zjistí, které ruské jednotky páchaly zvěrstva v Buči

Televizní stanici CNN to řekl nejmenovaný americký činitel. Identifikace těch ruských jednotek, které se na zabíjení v Buči podílely, je pro americké zpravodajské služby naprostou prioritou.

Od okamžiku, kdy se zprávy o zločinech ruských vojáků v Buči objevily, zpravodajské služby shromažďují a analyzují informace a dostaly se do fáze, kdy zužují okruh podezřelých.

CNN uvádí, že není jasné, zda Spojené státy svoje poznatky zveřejní, podle činitele to bude záviset na rozhodnutí ukrajinské strany. USA také zkoumají informace, které naznačují, že v době, kdy k zabíjení civilistů došlo, bylo v Buči rozmístěných více ruských jednotek. Američtí zpravodajci se snaží zjistit, zda se masakry děly v době, kdy se jedna ruská jednotka z města stahovala a druhá do něho přicházela.

V Buči na severozápad od Kyjeva se po ústupu ruských vojsk našlo mnoho zastřelených civilistů, někteří z nich se zavázanýma rukama. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského přišlo ve městě o život nejméně 300 obyvatel. Na Západě tyto zločiny vyvolaly rozhořčení. Kreml tvrdí, že obvinění založená na svědectvích místních obyvatel, humanitárních pracovníků a novinářů jsou cílenou provokací vlády v Kyjevě.

Ve městě Hostomel v sousedství Buči se podle tamních úřadů za 35 dnů ruské okupace ztratilo přes 400 lidí. Očití svědci potvrdili smrt některých z nich, část lidí se pohřešuje. Bývalý ukrajinský ministr obrany Arsen Avakov ve středu pozdě večer na telegramu zveřejnil video se záběry z garáže, ve které policie objevila těla jedenácti zabitých civilistů. Místní lidé podle Avakovova příspěvku vypověděli, že ruští ostřelovači využívali civilisty k tréninku střelby a jejich těla pak odvlekli do garáže. Tyto informace nelze nezávisle ověřit.

