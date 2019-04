Moskva - Ruská armáda zařazuje do rostoucího arzenálu svých válečných prostředků parapsychologii. Informují o tom místní média s odkazem na článek v oficiálním vojenském měsíčníku Armejskij sbornik. Mimosmyslové vnímání, označované mnoha odborníky za nevědeckou pověru, má ruským vojskům pomoci pronikat do mysli protivníka.

Autorem článku Supervoják pro války budoucnosti je plukovník Nikolaj Poroskov, který odkazuje na výzkumy prováděné v bývalém Sovětském svazu v 80. letech minulého století. Speciální ruské jednotky prý později využívaly poznatky sovětských expertů ve válkách proti čečenským separatistům.

S pomocí parapsychologických metod by podle Poroskova mohla ruská armáda odhalovat záměry nepřítele, provádět "neverbální výslechy" a prohlédnout protivníka skrz naskrz. Bojová parapsychologie prý pomáhá při výuce jazyků, umožňuje delší dobu nejíst a nespat a usnadňuje dokonce léčbu zranění.

Parapsychologickými metodami by Rusové mohli bojovat i proti teroristům, protože by mohli včas odhalit jejich plány. Možné by bylo dálkově ovládat techniku a číst tajné dokumenty uzamčené v sejfech.

Agentura RBK, která na Poroskovův článek upozornila, požádala o komentář člena vedení ruské akademie věd Jevgenije Alexandrova, jehož názor je prý jednoznačný: parapsychologie je výmysl založený na lži.