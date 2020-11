Ruská ambasáda považuje Koudelkova slova za nepřípustná

Praha - Za absolutně nepřípustné označila v dnešním prohlášení ruská ambasáda v Praze vyjádření šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelky pro Deník N, podle kterého se dají některé akce ruských tajných služeb označit jako teroristické útoky. Podle velvyslanectví se Koudelka v rozhovoru dopustil tradičních propagandistických útoků proti Rusku.

Koudelka v rozhovoru mimo jiné řekl, že ruské tajné služby v poslední době přistupují k likvidaci svých důstojníků, přeběhlých agentů, opozičních politiků či nepohodlných novinářů. "To je hrozně alarmující a vrací nás to do nejtemnějších dob studené války," uvedl. Za jedinou možnou reakci považuje jednotné vystoupení celého demokratického společenství. "Speciálně když se mluví o těch vraždách, které můžeme nazvat teroristickými útoky," dodal.

Ruská ambasáda se proti slovům ohradila. "Zaregistrovali jsme prohlášení ředitele BIS, jenž 19. listopadu současně s tradičním souborem propagandistických útoků vůči naší zemi obvinil ruské tajné služby z terorismu. Toto tvrzení nemá nic společného s realitou," uvedla ambasáda. Dodala, že taková nepodložená veřejná obvinění od oficiálních činitelů jsou absolutně nepřípustná.

BIS v nedávno zveřejněné výroční zprávě za minulý rok uvedla, že účinné omezení činnosti příslušníků ruských tajných služeb v Česku je mimořádně obtížné kvůli dlouhodobě velkému rozdílu ve velikosti diplomatických misí ČR a Ruska v druhé zemi. V předchozích letech BIS na naddimenzovanou velikost ruské ambasády opakovaně upozorňovala. Podle poslední zprávy zůstávají počty příslušníků ruských zpravodajských služeb s diplomatickým krytím v ČR už několik let relativně stabilní.

Koudelka v rozhovoru pro Deník N také uvedl, že proti BIS se chystá diskreditační kampaň. Důvodem je podle něj činnost kontrarozvědky, která některým skupinám komplikuje jejich plány. Práci BIS opakovaně kritizuje prezident Miloš Zeman, premiérovi Andreji Babišovi (ANO) předal materiál, který podle prezidenta ukazuje, že Koudelka není dobrý manažer.