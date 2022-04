Rus Frančetti je po českém obvinění kvůli činnosti na Krymu znovu ve vazbě

Praha - Rusa Alexandra Frančettiho, který čelí v Česku obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině v souvislosti s ruskou anexí Krymu, poslal soud do vazby. ČTK to dnes sdělil mužův advokát Denis Kašicyn. Soud podle něj vyjádřil obavy z toho, že by Frančetti mohl utéct, a nepřijal záruky, které Rus nabízel jako náhradu vazby. O mužovo vydání dříve požádala Ukrajina.

O vzetí do vazby podle Kašicyna v pátek rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 10. Frančetti neúspěšně navrhoval, ať mu soudce namísto ní uloží zákaz pobytu mimo Prahu, odevzdání cestovního dokladu či dohled probačního úředníka. Proti rozhodnutí si podal stížnost, kterou bude řešit pražský městský soud.

Rusa ve čtvrtek obvinila Národní centrála proti organizovanému zločinu, a to kvůli jeho činnosti na Krymu z března 2014. Radiožurnál v pátek upozornil na to, že se tak stalo bezprostředně poté, co pražský vrchní soud při rozhodování o Frančettiho vydání propustil Rusa z předběžné vazby, kde byl na základě ukrajinského zatykače od loňského září. Muž se tak reálně na svobodu vůbec nedostal. "Sám jsem původem z Ruska. Tam jsem zažil něco podobného, takže jsem nebyl překvapen," řekl k této praxi Kašicyn.

Přípustnost Frančettiho vydání na Ukrajinu potvrdil letos v únoru Městský soud v Praze. Muž se obrátil se stížností na vrchní soud, který věc neveřejně řešil minulý čtvrtek. Kašicyn ale dodnes neví, jak soud ohledně přípustnosti vydání rozhodl. Dostal zatím pouze vyrozumění o propuštění klienta z předběžné vazby. Domnívá se, že vydávání Rusů na Ukrajinu je zřejmě pozastaveno vzhledem k současnému ozbrojenému konfliktu.

Za založení, účast na činnosti či podporu organizované zločinecké skupiny hrozí podle českého trestního zákoníku v základní sazbě dva až deset let vězení. Jestliže někdo působí jako vedoucí činitel takové skupiny, zvyšuje se sazba až na 12 let.

Ukrajina Frančettiho viní z účasti na činnosti nelegálního ozbrojeného útvaru. Podle ní souhlasil po příjezdu do Sevastopolu s tím, že se zapojí do činnosti útvaru Sebeobrana Krymu, který ukrajinské zákony nepovolily a který byl mimo jiné zaměřený na potlačení odporu proukrajinsky naladěného obyvatelstva v dané oblasti. Muž údajně vytvořil zpravodajskou skupinu Severní vítr a vybral do ní 11 členů, kterým denně udílel pokyny. Informace, které získali v terénu, předával podle Ukrajiny velení ruského námořnictva.

Frančetti vinu odmítá, proti jeho vydání je i Rusko. Muž trvá na tom, že pouze hlídal v lese s dalšími civilisty, aby pomohl ochránit obyvatele v okolí Sevastopolu. Uvedl, že do oblasti přijel už v době, kdy anexe probíhala, a že chtěl kvůli nebezpečí válečného konfliktu zachránit svou rodinu a majetek.