Bukurešť - Rumunsko chce přijmout euro do roku 2024, oznámila dnes v parlamentu premiérka a bývalá evropská poslankyně Viorica Dancilaová. Podle agentury AFP také představila hlavní cíl nadcházejícího rumunského předsednictví Evropské unie, kterým je snížit napětí mezi starými a novými členskými zeměmi. Rumunsko se půlročního předsednictví ujme v lednu příštího roku.

Rumunsko, které vstoupilo do EU v roce 2007, sice zaznamenává v posledních letech povzbudivý hospodářský růst, ale zůstává druhou nejchudší zemí bloku po sousedním Bulharsku. To také letos schválilo akční plán přijetí eura a do konce června příštího roku hodlá přistoupit k mechanismu směnných kurzů ERM-2, tedy do takzvané čekárny na členství v eurozóně a bankovní unii.

Rumunsko zatím podobně jednoznačný krok neoznámilo. V cestě jeho ambicím může stát nedostatečný pokrok v potírání korupce a sporná reforma soudnictví, za kterou ho v listopadu Evropská komise kritizovala ve své hodnotící zprávě.

Eurozóna má v současnosti 19 členů. Naposledy její řady rozšířila Litva, která přijala euro začátkem roku 2015.

Rotující půlroční předsednictví Evropské unie má Rumunsko převzít 1. ledna 2019 od Rakouska. Připravenost země na tuto funkci ovšem v listopadu zpochybnil sám rumunský prezident Klaus Iohannis, kritik současné vlády.