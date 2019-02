Ostrava - S vírou ve vítězství se v Ostravě začaly rumunské tenistky připravovat na úvodní kolo Fed Cupu proti českým obhájkyním trofeje. Hlavní zbraní týmu kapitána Florina Segarceanua má být třetí hráčka světa Simona Halepová. Přestože má sedmadvacetiletá drobná Rumunka proti české jedničce Karolíně Plíškové výrazně lepší vzájemnou bilanci šesti výher a jen dvou porážek, necítí se být favoritkou.

"Ona je výborná. Vyhrála spoustu turnajů a je to opravdu top světová hráčka. Můžu ji jen chválit. Je to navíc jedna z mých nejlepších kamarádek na okruhu. Jsme připravené, ale samozřejmě víme, že to bude těžký zápas," řekla na dnešní tiskové konferenci Halepová.

Hráčka, která na Australian Open vypadla v osmifinále a přišla o první místo v žebříčku, podle svých slov přijela do Ostravy ve výborné formě. "Měla jsem dobrou přípravu, jsem zdravá. Stačí jen přijít na kurt a zahrát," usmála se Halepová.

Sílu českých tenistek podle ní nijak zvlášť nesnižuje neúčast druhé hráčky světa Petry Kvitové. "Určitě to pro ně není jednoduché, že jim chybí Petra. Ale myslím, že i bez ní mají velmi silný tým a všechny Češky jsou dobré. Zápasy s nimi jsou vždy těžké," podotkla Halepová.

Segarceanu má za to, že šance obou týmů na postup jsou vyrovnané. "Určitě se dá souhlasit s českým kapitánem Pálou, že máme padesátiprocentní šanci na vítězství. Bude to samozřejmě těžký zápas, ale docela si věříme a určitě máme šanci na postup," řekl rumunský kapitán.

Také Rumunky se na zápas sjíždějí postupně. V kompletním složení budou až po dnešním příjezdu Monicy Niculescuové, která do Ostravy míří po triumfu na turnaji v Thajsku.

Halepová, Mihaela Buzarnescuová (29. ve světovém žebříčku), Irina-Camelia Beguová (75.) a Ana Bogdanová (105.) už si zvykají na zelený povrch v ostravské hale. "Je trošku zvláštní, protože je zelený a je podobný míčkům. Ale včera jsem se na tom cítila dobře. Zatím jsem na tom hrála jen jeden den a myslím, že si zvyknu a budu se cítit líp," uvedla Halepová.

Rumunky se s Českou republikou naposledy utkaly před třemi lety v Kluži, kde hostující hráčky zvítězily 3:2. Plíšková tehdy získala tři body, když vedle obou dvouher zvítězila i ve čtyřhře s Barborou Strýcovou.