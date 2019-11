Rumuni volí hlavu státu, favoritem je prezident Iohannis

Bukurešť - V Rumunsku se dnes konají prezidentské volby, jejichž favoritem je dosavadní hlava státu Klaus Iohannis. Šedesátiletý politik, který stojí v čele této dvacetimilionové země pět let a který se o znovuzvolení uchází jako kandidát vládní Národní liberální strany (PNL), by mohl podle průzkumů v prvním kole dostat kolem 45 procent hlasů. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu, bude se 24. listopadu konat druhé kolo.

Rumunští voliči se budou dnes rozhodovat mezi 14 kandidáty, šance na postup do druhého kola ale mají jen asi čtyři z nich.

Největším volebním rivalem někdejšího učitele fyziky a nyní prezidenta Iohannise bude podle průzkumů expremiérka Viorica Dancilaová (55), která stojí v čele Sociálnědemokratické strany (PSD) a která byla od loňského ledna první ženou v čele rumunské vlády. Před měsícem ale parlament jejímu kabinetu vyslovil nedůvěru. Vláda byla pod rostoucím tlakem kvůli krokům, jimiž podle kritiků ohrožovala nezávislost justice a ztěžovala boj proti korupci.

Šance na postup do druhého kola má i devětašedesátiletý herec a divadelník Mircea Diaconu, který byl do letoška pět let europoslancem. Do prezidentských voleb jde jako nezávislý a průzkumy mu dávají kolem 15 procent. Do druhého kola by se mohl dostat i poslanec Dan Barna (44), který stojí v čele opoziční liberální strany Svaz záchrany Rumunska (USR).

Volební místnosti se v Rumunsku uzavřou v 20:00 SEČ.