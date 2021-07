Rumsfeld za sebou podle amerických médií zanechává kontroverzní odkaz

Washington - Ambiciózní, velmi bystrý a vřelý, nicméně často velmi útočný, tvrdohlavý a tvrdý činitel s příkladnou kariérou ve Washingtonu, kterou na konci jeho veřejného života zastínila jeho ústřední role v často hlasitě kritizované invazi amerických vojsk do Iráku z roku 2003. Tak vzpomínají komentátoři předních amerických médií na někdejšího šéfa Pentagonu Donalda Rumsfelda, který zemřel v úterý v 88 letech.

Fotogalerie

"Rumsfeld byl nejhorším ministrem obrany v americké historii. To, že právě zemřel, by ho nemělo ušetřit tohoto vyznamenání," napsal komentátor George Packer na serveru magazínu The Atlantic v článku nazvaném "Jak si Donald Rumsfeld zaslouží, aby se na něj vzpomínalo". "Rumsfeld byl hlavním propagátorem každé pohromy v letech po (teroristických útocích) z 11. září. Kdykoliv Spojené státy zvažovaly, že učiní obrat špatným směrem, byl u toho jako první Rumsfeld se svým tvrdým úsměvem - mhouřil oči, posmíval se opatrným, a tlačil svou zemi stále hlouběji do díry," pokračoval Packer.

Přirovnává přitom Rumsfelda k dalšímu bývalému šéfovi Pentagonu Robertu McNamarovi, který byl hlavním strůjcem války ve Vietnamu. Zatímco McNamara se však nakonec omluvil za svou roli v krvavé válce, jež nepřinesla pro USA kýžený výsledek, Rumsfeld podle Packera podobnou věc nedokázal. "Neměl kuráž na to, aby sám o sobě pochyboval. Nebyl dost moudrý na to, aby změnil názor," píše komentátor.

Podle Matta Latimera, který s Rumsfeldem dlouhodobě spolupracoval, však podobný přístup exšéfa Pentagonu zbytečně poškozuje, nebere v potaz zbytek jeho dlouholeté kariéry ve Washingtonu a zveličuje jen část jeho osobních charakteristik.

Latimer Rumsfelda připomíná mimo jiné jako umírněného republikánského zákonodárce a bojovníka za občanská práva v 60. letech minulého století, který také sehrál důležitou roli v boji proti chudobě v administrativě prezidenta Nixona. Tvrdí rovněž, že při svém prvním působení v Pentagonu za vlády prezidenta Geralda Forda pomáhal s přestavbou americké armády, která urychlila konec studené války.

"Byl nejmocnějším zástupcem administrativy (George Bushe mladšího), když šly věci dobře. Jejím tepelným štítem a nárazníkem, když šly věci špatně. A nikdy si nestěžoval," píše Latimer, který s Rumsfeldem spolupracoval na jeho autobiografii Known and Unknown (Známé a neznámé) z roku 2011.

Rumsfeld se přitom podle Latimera po odchodu z administrativy Bushe mladšího naschvál vyhýbal možnostem omluvit se za svá rozhodnutí ohledně invaze do Iráku, protože podle něj nechtěl zlepšit svůj veřejný obraz tím, že by svalil vinu na Bushe či na další činitele tehdejší administrativy.

Podobným způsobem na jeho roli nahlíží i agentura AP, podle níž byl Rumsfeld "hromosvodem pro kritiku demokratů". Zda však nese větší vinu za neštěstí v Iráku Bílý dům, Rumsfeld nebo americká armáda, není jasné ani po uplynutí mnoha let, domnívá se AP.

Podle serveru Foreign Policy byl Rumsfeld velmi inteligentní a výraznou postavou, jejíž pád však nakonec přineslo vlastní přílišné sebevědomí. "Rumsfeld se vyžíval v roli tvrdého chlapa a zosobnění americké moci," napsal komentátor Michael Hirsh. "Bylo proto ironické, že odhalil největší slabiny americké moci sérií svých rozhodnutí, jež nakonec vedly k jeho sesazení v roce 2006," dodal.

Redakční rada listu The Wall Street Journal (WSJ) připomíná i Rumsfeldovo působení v soukromé sféře, kde se stal velmi úspěšným podnikatelem a šéfem velkých farmaceutických firem. "Byl to patriot, jenž byl ochotný vzdorovat vzpurným byrokraciím a kterých bychom dnes potřebovali více," píše WSJ.

Podle Packera z The Atlantic byla nicméně Rumsfeldova vzdorovitost vůči úřadům, tajným službám i generálům americké armády jednou z jeho zásadních chyb, jež vedly k rozvratu v Iráku, který se již jeho nástupcům nikdy nepodařilo zcela napravit. "Rumsfeld byl inteligentní, bystrý, temperamentní a měl bezbřehou důvěru sám v sebe. Na rozdíl od McNamary nikdy neprojevil ani záchvěv výčitek. Musel určitě zemřít s pevným vědomím, že měl celou dobu pravdu," napsal Packer, podle nějž se někdejší šéf Pentagonu mýlil v každém strategickém rozhodnutí učiněném od teroristických útoků z 11. září 2001.