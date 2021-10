Ruku si podáme příště, řekl Klopp k chování Simeoneho

Madrid - Trenér fotbalistů Liverpoolu Jürgen Klopp byl po vítězství 3:2 na hřišti Atlética Madrid nadšený z výkonu Muhammada Salaha a třetí výhry v sezoně Ligy mistrů. Ocenil sílu svého týmu, který uspěl přes ztrátu dvoubrankového náskoku, a pozastavil se i nad jednáním trenéra soupeře Diega Simeoneho, jenž mu po závěrečném hvizdu nepodal ruku a odběhl do kabin. Nic vážného v tom však nehledal.

"Chtěl jsem mu podat ruku, ale zmizel. Nebylo to něco, co by se mi líbilo, ale oba jsme emocionální. Až se příště uvidíme, určitě si ruce podáme. Nic se neděje," citovala Kloppa agentura Reuters. "Byl evidentně naštvaný, ale ne na mě, jen na tu porážku. Jinak si to vysvětlit neumím," doplnil německý trenér.

Liverpool drží v prestižní soutěži dál stoprocentní bilanci a upevnil si s devíti body vedení ve skupině B. Částečně tak svému soupeři vrátil vyřazení z osmifinále Ligy mistrů v roce 2020. Dvěma góly k triumfu pomohl právě egyptský útočník Salah, jenž se stal s 31 trefami nejlepším klubovým střelcem v Lize mistrů. Dosavadní rekordman Steven Gerrard má na svém kontě o jednu branku méně.

"Salah je fantastický fotbalista. Neustále to na hřišti dokazuje. Dává nejen skvělé góly, ale také nám hodně pomáhá v obraně. Je to týmový hráč," chválil jej Klopp.

Devětadvacetiletý Egypťan se poprvé prosadil v 8. minutě zápasu a následně na něj navázal i spoluhráč Naby Keita. Atlético však ještě do přestávky vyrovnalo po dvou brankách Antoineho Griezmanna. "V poločase si možná všichni na stadionu mysleli, že už to bude jen na jednu bránu, ale my jsme si řekli, že to ještě zkusíme," řekl Klopp.

Šampionům z roku 2019 pomohlo i vyloučení Griezmanna, který dostal v 52. minutě červenou kartu po zákroku na Firmina. Rozhodnutí přišlo 12 minut před koncem, kdy po faulu na Jotu proměnil Salah nařízený pokutový kop. Egypťan se v dresu "Reds" střelecky prosadil podeváté za sebou. "Upřímně, není tak důležité, jak vyhrajete. Někdy jsou i ošklivé výhry jedny z nejdůležitějších," mínil Klopp.

Frustraci domácích fanoušků pak umocnila i situace o chvíli později, kdy rozhodčí Siebert nejprve nařídil penaltu ve prospěch Atlética, tu však po zhlédnutí videa vzápětí odvolal. "Byl jsem si téměř jistý, že to penalta nebyla. Celou akci jsem viděl a okamžitě jsem to řekl i rozhodčímu. Byl na něj něj v tu chvíli velký tlak, ale myslím, že se rozhodl správně," uvedl Klopp.

Atlético má po první prohře v tomto ročníku Ligy mistrů stále čtyři body a je na druhé příčce před Portem jen díky lepšímu skóre. "Nevyhráli jsme, takže nejsem šťastný. Na druhou stranu jsme ukázali svou sílu. Vytvořit si proti Liverpoolu čtyři brankové šance není tak obvyklé," prohlásil Simeone, který litoval hlavně vyloučení Griezmanna. "Je naštvaný. Oslabil tým v důležité chvíli, ale všichni jsme viděli, že v tom zákroku nebyl žádný úmysl. Bylo to jen na interpretaci rozhodčího," dodal argentinský kouč.