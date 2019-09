Rudá věž smrti v Ostrově potřebuje opravu, KPV vyhlásila sbírku

Ostrov (Karlovarsko) - Rudá věž smrti v Ostrově nutně potřebuje opravu, po níž by se jako památka UNESCO mohla stát plnohodnotným moderním mezinárodním památníkem. S její záchranou by nyní měla pomoci celonárodní sbírka, kterou vyhlásil vlastník památky, Konfederace politických vězňů České republiky (KPV). Potřebné náklady jsou několik milionů korun, uvedl za KPV Martin František Furda.

Podle opatrovníka KPV Otakara Tulačky by se do sbírky mohly zapojit instituce, veřejné osobnosti i drobní dárci. "Záchrana Rudé věže smrti přichází minutu po dvanácté. Na naší straně je nyní rozvinout celonárodní úsilí, které pomůže objekt opravit a přeměnit v moderní, mezinárodní památník se vzdělávacím centrem a pravidelným kulturním programem," uvedl Tulačka.

Nejnutnějším krokem pro záchranu věže je nyní zajištění opravy střechy a revize střešních nosníků. Dále je potřeba zabezpečení objektu, jeho průzkum archeology a úprava jejího nejbližšího okolí. Do objektu je nutné vybudovat jednodušší přístup, zajistit bezpečnost, parkování a další zázemí budoucího památníku. S KPV už nyní na zpřístupnění památky spolupracuje město Ostrov.

Věž je veřejnosti běžně nepřístupná, navštívit ji lze pouze po dohodě. Údržbu v areálu a parkování pro organizované zájezdy zajišťuje věznice, která s areál památky sousedí.

Sedmipatrová věž se v 50. letech využívala jako místo konečné úpravy uranové rudy. Vězni byli nuceni bez ochranných obleků vyvážet rudu naloženou ve vozících do nejvyššího patra věže a přesypávat ji na obrovská síta, jimiž ruda padala až do přízemí. Následkem špatné stravy, těžké práce a vysoké radioaktivity většina z dělníků pracující ve Věži smrti zemřela. Konfederace politických vězňů České republiky získala věž s dvěma přilehlými křídly do majetku v roce 2008, ve stejném roce byla prohlášena za národní kulturní památku. Je jednou 22 lokalit zapsaných letos souhrnně jako Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového dědictví UNESCO.