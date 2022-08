RTR: Zatímco Západ oceňuje Gorbačova, pro Pobaltí byl represivním autokratem

Vilnius - Zatímco na Západě široce oceňují Michaila Gorbačova jako výjimečného státníka, jenž pomohl ukončit studenou válku, v pobaltských zemích si ho dnes připomínali jako represivního autokrata, který se neúspěšně snažil zabránit jejich odtržení od Sovětského svazu. Poté, co Estonsko, Lotyšsko a Litva v roce 1990 vyhlásily po pěti desetiletích nadvlády Moskvy nezávislost, se poslední sovětský vůdce, jenž zemřel v úterý ve věku 91 let, snažil zabránit trojici zemí v jejich oddělení se, píše agentura Reuters.

V lednu 1991 vjely sovětské tanky do litevského hlavního města Vilniusu, aby tam potlačily hnutí za nezávislost. Zemřelo 14 civilistů, některé rozdrtily pásy vozidel, přibližně 700 dalších lidí bylo zraněno, uvádějí litevští prokurátoři, kteří vznesli obvinění proti sovětským důstojníkům a vojákům zapojeným do vpádu do pobaltské země.

"Litevci Gorbačova oslavovat nebudou," napsal dnes na twitteru litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis. "Nikdy nezapomeneme na prostý fakt, že jeho armáda zavraždila civilisty, aby prodloužila okupaci naší země jeho režimem. Jeho vojáci stříleli na naše neozbrojené protestující a drtili je pod jeho tanky. Tak si ho budeme pamatovat," dodal šéf litevské diplomacie.

Represe byly marné. Poté, co neúspěšný puč sovětských vojenských zastánců tvrdé linie v srpnu 1991 podkopal Gorbačovovu autoritu, Moskva následující měsíc uznala nezávislost pobaltských států, což urychlilo zánik Sovětského svazu.

"Svět si pamatuje jeho dobré skutky, ale neméně důležité je, že přispěl k válečným zločinům a zločinům proti lidskosti," řekl Robertas Povilaitis, jehož otce Apolinarase v lednu 1991 ve Vilniusu sovětská armáda zabila. "Muž, kterého si Západ váží, respektuje ho a oplakává, měl temnou stránku," poznamenal.

V době Gorbačovovy smrti čekal vilniuský soud na jeho odpověď v občanskoprávním sporu, který otevřeli Povilaitis a další příbuzní zabitých při represích. Občanská žaloba tvrdí, že sovětský vůdce, jenž měl pod kontrolou armádu, neudělal nic, aby zabránil krveprolití.

Litevský soud už dříve uznal někdejšího sovětského ministra obrany Dmitrije Jazova a dalších 66 bývalých vojenských činitelů vinnými z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti za jejich roli v represích. Gorbačov, jehož prokuratura v tomto případě neobvinila, odmítl vypovídat.

Mnohé obyvatele Pobaltí irituje pozitivní tón projevů úcty od významných osobností z jiných částí Evropské unie Gorbačovovi, jenž získal v roce 1990 - tedy rok po pádu Berlínské zdi - Nobelovu cenu za mír. Na nás lidech z Východu nezáleží, naše tragédie jsou bezvýznamné, napsal na twitteru bývalý estonský prezident Toomas Hendrik Ilves.

V lednu 1991 zabili sovětští vojáci v Lotyšsku šest civilistů, včetně jednoho školáka. S výjimkou jedné oběti se tak stalo při pokusu obsadit v Rize budovu vlády, která podporovala nezávislost. "I Lotyšsko získalo zpět svou nezávislost proti Gorbačovově vůli," napsal na twitteru lotyšský prezident Egils Levits.

V době Gorbačovovy vlády umírali civilisté při protestech i v dalších sovětských republikách, například v Gruzii v roce 1989 nebo v Kazachstánu v roce 1986.

"Hodnocení Gorbačova závisí na tom, kdo ho hodnotí," uvedl litevský prezident Gitanas Naus?da v prohlášení. "Považuji ho za ředitele věznice, který se rozhodl 'reformovat' věznici tím, že přemaloval její fasádu. Země zvenčí viděly měnící se fasádu tohoto vězení, zatímco my jsme viděli vězení zevnitř. Ale vězni chtěli svobodu a utekli ven, a to proti Gorbačovově vůli," dodal Naus?da.