RTR: USA zadržely na hranicích s Mexikem skoro 100.000 migrantů

Washington - Agenti pohraniční stráže Spojených států zadrželi v únoru na americko-mexické hranici skoro 100.000 migrantů, informovala dnes agentura Reuters s odvoláním na své dva zdroje. Počet zadržených lidí na hranicích je podle ní za stejný měsíc nejvyšší od roku 2006 a tato čísla svědčí o rostoucím počtu migrantů, kteří v poslední době přicházejí na jihozápadní hranici USA.

Děje se tak v době, kdy demokratický prezident Joe Biden usiluje o zmírnění některých přísných restriktivních opatření, která vůči migrantům zavedl jeho předchůdce v Bílém domě republikán Donald Trump.

Jen ve středu americká pohraniční stráž zadržela podle Reuters přes 4500 migrantů, kteří se snažili překročit hranice. List The Washington Post minulý měsíc uvedl, že počet zadržení na hranici roste od Bidenova letošního nástupu do úřadu. V lednu americká pohraniční stráž zatkla skoro 78.000 lidí, což byl nejvyšší počet zadržených v tomto měsíci za přinejmenším deset let, napsal deník.

Republikáni snahu Bidena zrušit některá Trumpova tvrdá protiimigrační opatření kritizují a varují, že změny povedou k nárůstu nelegální migrace.

Migranti, kteří míří do Spojených států přes Mexiko, často prchají ze Střední Ameriky před chudobou a kriminalitou, přičemž situaci dále zhoršila pandemie onemocnění covid-19. Současný příliv migrantů by mohl podrobit zkoušce Bidenovy plány učinit Spojené státy přívětivější vůči žadatelům o azyl a uprchlíkům, napsal The Washington Post.