Hradec Králové - Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) dnes zahájilo výstavbu úseku dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi. Silnice v délce 15,5 kilometru přijde na 2,6 miliardy korun bez DPH a hotova by měla být v roce 2022. Na jaře stavbaři začali stavět sedmikilometrový úsek ze Smiřic do Jaroměře, který má být hotov do konce roku 2021. Oba úseky jsou součástí stavby dálnice D11 od jejího současného konce v Hradci Králové na hranice s Polskem v Královci na Trutnovsku.

Premiér Andrej Babiš (ANO) při dnešním zahájení stavby prohlásil, že dálniční páteřní síť ČR měla být postavena už před vstupem země do EU, nynějším cílem je postavit ji do roku 2025.

Dálnice z Hradce Králové ve směru na Jaroměř odvede dopravu z tranzitní silnice číslo 33 z Hradce Králové směrem na Náchod, která patří k nejvytíženějším v Královéhradeckém kraji a její kapacita je podle silničářů vyčerpána. Denně po silnici z Hradce Králové směrem na Jaroměř projede až 17.000 vozidel a v roce 2040 se počítá v těchto místech se zvýšením na 28.400 až 42.250 vozidel za den.

"Pro Královéhradecký kraj a Hradečáky je to další část ke splnění snu, že Hradec Králové nebude přeplněn kamiony a tranzitní dopravou," řekl hejtman Jiří Štěpán (ČSSD). Primátor Hradce Zdeněk Fink (HDK) připomněl, že krajskému městu výrazně od dopravy uleví i stavba dálnice D35.

Premiér vedle dálnic připomněl také důležitost stavby obchvatů. "Máme na stole 450 kilometrů obchvatů za 130 miliard korun, například Havlíčkův Brod, České Budějovice, Břeclav," řekl Babiš a doplnil, že se nemůže stát, aby na některou investici nebyly peníze.

Úsek Hradec Králové - Smiřice postaví sdružení vedené společností Eurovia, dalšími členy sdružení jsou firmy Metrostav a Swietelsky. Cena je 2,59 miliardy korun bez DPH. Stavbaři v úseku vybudují 18 mostů, z toho 11 na dálnici a sedm nad dálnicí, o celkové délce 1168 metrů. Postaví dvě mimoúrovňové křižovatky a šest protihlukových stěn o délce 1,3 kilometru. Navazující úsek o délce 7,15 kilometru ze Smiřic do Jaroměře staví sdružení společností Porr a Porr Bau za 1,5 miliardy korun bez DPH.

Stavbu úseku mezi Hradcem a Smiřicemi zdržel rozklad ekologického hnutí Děti Země proti vydání stavebního povolení na osmikilometrový úsek z Hradce Králové do Předměřic nad Labem. Stavbu odblokovala dohoda Dětí Země s ŘSD z 29. srpna.

Součástí dohody je například to, že při výstavbě technická opatření zajistí ochranu dřevin a zeleně v okolí stavby, které nejsou určené ke kácení. Za účasti ekologického dozoru, ke kterému byla vybrána firma NaturaServis, by měli být ochráněni i obojživelníci a plazi. ŘSD bude pravidelně měřit hlučnost na staveništi a do dvou let od zahájení výstavby vypracuje projekt náhradní výsadby dřevin.

Zbývající úseky D11 z Jaroměře do Trutnova a z Trutnova ke státní hranici měří 40,8 kilometru. ŘSD u obou usiluje o vydání územního rozhodnutí, aby mohlo začít vykupovat pozemky. Ministr Dan Ťok (za ANO) dnes zopakoval, že až k hranicím by dálnice mohla být hotová v letech 2024 až 2025.

D11 z Prahy na polské hranice se začala stavět v roce 1978 a z plánovaných 154 kilometrů je hotovo zhruba 91 kilometrů. Od loňského srpna dálnice končí na okraji Hradce Králové sjezdem do části Kukleny. V Královci u Trutnova se má D11 napojit na budovanou polskou silnici S3.