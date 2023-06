ŘSD zahájilo stavbu Palačovské spojky, uleví dopravě u Valašského Meziříčí

Lešná (Vsetínsko) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zahájilo stavbu takzvané Palačovské spojky, která uleví dopravě v okolí Valašského Meziříčí na Vsetínsku. Silnice mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičínsku propojí páteřní komunikace I/35 a I/48, místo níž vzniká dálnice D48. Silnici za 2,184 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty postaví sdružení firem COLAS CZ, Colas Hungária Zrt a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby. Spojka by měla začít sloužit řidičům za tři roky, řekl novinářům generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Silnice by podle něj měla zlepšit napojení Valašska na dálnici D1 a přispět tím k dalšímu ekonomickému rozvoji regionu. "Čtyřpruhová, směrově dělená komunikace odvede tranzitní dopravu hned z několika obcí, což zásadním způsobem zlepší životní podmínky místním obyvatelům. Současně také dojde k přestavbě dnes již nedostačující silnice I/48 na plnohodnotnou dálnici. Obě části stavby tak zásadním způsobem zvýší plynulost a také bezpečnost dopravy," uvedl Mátl. Obrovský význam má podle něj stavba pro místní obyvatele i řidiče, kteří krajem projíždějí.

Součástí zakázky je stavba silnice I/35 o délce 5,2 kilometru a dálnice D48 o délce 3,7 kilometru. S novostavbou silnice I/35 počítá ŘSD v úseku mezi Lešnou a Palačovem. Mezi Dubem, který je částí Starého Jičína na Novojičínsku, a Palačovem postaví silničáři další úsek dálnice D48. Částečně k tomu využijí těleso současné silnice I/48. Vznikne i nová mimoúrovňová křižovatka dálnice D48 a silnice I/35 v Palačově. U nedalekého Bělotína na Přerovsku se dálnice D48 napojuje na dálnici D1.

Pro Valašsko bude Palačovská spojka podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) znamenat jednodušší cestu do ostatních částí Moravy i do Prahy. "Je to významná stavba i z toho důvodu, že se na ni mimořádně dlouho čekalo," řekl Kupka. Spolufinancována bude z evropských fondů.

Přípravné práce na Palačovské spojce začaly loni. Měla by přesměrovat podstatnou část dopravy zejména z velmi vytížené trasy silnice I/35. Uleví se tím městu Hranice na Přerovsku a také obcím, přes které nyní motoristé po silnici I/35 jezdí. Patří mezi ně Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou a Teplice nad Bečvou na Přerovsku.

Silnice pomůže také Valašskému Meziříčí. "Valašsko zdaleka není periferie České republiky. Je tady vysoká koncentrace průmyslu, chemický, elektrotechnický, zpracovatelský. A je tady vysoký ruch, co se týče kamionové dopravy. Navíc jsme tranzitem na Slovensko, takže přes Valašské Meziříčí nám denně projíždí přes 20.000 aut. Proto stavba takovýchto staveb dopravní infrastruktury je pro nás důležitá," řekl ČTK valašskomeziříčský starosta Robert Stržínek (ANO).

Za nezbytné považuje, aby na stavbu spojky navázala výstavba obchvatu Valašského Meziříčí, pak by tranzitní doprava nejezdila přes město. "V současné době máme dokončenou dokumentaci pro územní rozhodnutí," uvedl k přípravě obchvatu Mátl. Zahájení této stavby nepředpokládá dříve než v roce 2026, což je optimistická varianta.