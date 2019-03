České Budějovice - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes slavnostně zahájilo stavbu části dálnice D3 Hodějovice-Třebonín. Úsek dlouhý 12,5 kilometru bude součástí obchvatu Českých Budějovic. Cena s DPH je sedm miliard korun, stavět bude italsko-slovenské sdružení firem Salini Impregilo a Doprastav. Stavba by měla být hotova v létě 2022. Novinářům to dnes řekli zástupci ŘSD, Státního fondu dopravní infrastruktury a stavařů.

Tuto část obchvatu chce ŘSD zprovoznit zároveň s druhou, 7,2 kilometru dlouhou částí D3 Úsilné-Staré Hodějovice. Tento úsek za 5,28 miliardy Kč začne stavět sdružení Hochtief, Colas, M-Silnice v polovině dubna. Některé přípravné práce již ŘSD udělalo. Úsek Úsilné-Hodějovice zahrnuje téměř kilometr dlouhý tunel Pohůrka.

"Dnes zahájená stavba je první částí obchvatu Českých Budějovic, výstavba druhé části bude spuštěna během následujícího měsíce. Celý obchvat o délce 20 kilometrů zprovozníme v roce 2022," uvedl k úseku Hodějovice - Třebonín generální ředitel ŘSD Jan Kroupa. Včetně rozestavěných úseků mezi Bošilcem a Borkem teď silničáři staví 40 kilometrů dálnice D3.

Pro úsek Hodějovice-Třebonín bylo potřeba vyřídit 24 stavebních povolení. Stavba zahrnuje 24 mostů, největší z nich je přes údolí Malše, měří 780 metrů. V úseku bude 136 stavebních objektů. Při archeologickém průzkumu se našly zbytky osídlení ze střední doby kamenné a starší doby bronzové a mnoho keramiky.

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí-Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD v říjnu 2017. Na něj navazuje část Bošilec-Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, bude stát 1,2 miliardy a první řidiči by po ní měli jet v červnu 2019. Jihočeská část dálnice D3 by měla být k hranicím s Rakouskem dokončena do roku 2024, uvedlo ŘSD loni. Ve stejném roce by se měla začít stavět D3 ve středních Čechách.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, kde se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Dálnice D3 by měla měřit zhruba 170 kilometrů, nyní je v provozu asi 50 kilometrů.

ŘSD teď v ČR staví 164 kilometrů dálnic, z toho je 31 kilometrů modernizace D1, a 62 kilometrů silnic I. třídy. Letos chce ŘSD začít stavět ještě dalších 140 kilometrů dálnic a silnic I. třídy.