ŘSD začalo s další částí oprav D1 mezi 16. a 21. kilometrem

Božkov (u Prahy) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes začalo s druhou etapou rekonstrukce dálnice D1 mezi 21. a 16. kilometrem ve směru na Prahu. Stavbaři začali s opravami v březnu, nyní se přesouvají do dalších pásů, na Prahu už jezdí po novém asfaltovém povrchu. Úsek nedaleko Prahy patří k extrémně dopravně zatíženým, denně po něm projede až 70.000 aut, z toho 20.000 tvoří kamionová doprava. Kompletní opravy povrchu v místě stavbaři dělali naposledy v roce 1996. Úsek by měl být opraven do konce listopadu, řekl dnes na brífinku generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

"Je to jeden z posledních úseků v rámci dálnice D1, který v současné době není hotov. Samotná modernizace, která probíhala od kilometru 21 až po kilometr 182 byla dokončena v roce 2021," řekl Mátl. Oprava podle něj byla nevyhnutelná, na dálnici bylo množství výtluků, vysoké množství kamionů vytvořilo vyjeté koleje nebezpečné zejména při dešti.

Úsek opravuje společnost Eurovia, necelých pět kilometrů dálnice by měla zrekonstruovat za 300 dnů, maximum bylo 392 dnů. V soutěži tvořila cena 70 procent, 30 procent byla doba rekonstrukce. "Do konce listopadu, termín je stanoven na 22. listopadu, budou veškeré práce dokončeny," doplnil Mátl.

Stavbaři při frézování i pokládání asfaltu kvůli vyšší přesnosti využívají 3D technologie. "Na začátku proběhne kompletní laserové skenování celé stavby, které se následně vyhodnotí, naši specialisté s projektanty potom připraví 3D model budoucí výsledné stavby a ten se převede do dat pro konkrétní řídicí jednotky strojů, které podle nich přesně provádějí práci," popsal ČTK oblastní ředitel Eurovia Petr Tesař.

Přechod do nové etapy si vyžádal v noci na dnešek změnu dopravního značení. Opravovaná dálnice je dnes opět průjezdná v režimu tři plus tři jízdní pruhy. V místě prací je rychlost snížená na 80 kilometrů za hodinu. V době přestavby dopravního opatření bude provoz omezován dočasně na režim dva plus dva nebo v době nízké intenzity dopravy dva plus jedna, respektive jeden plus jeden jízdní pruh.

Podle Mátla je režim tři plus tři jízdní pruhy a postupné přesouvání po pruzích při opravách této části dálnice nezbytný. "Oprava by samozřejmě byla rychlejší, kdybychom provoz zúžili do dvou jízdních pruhů, ale to by způsobilo obrovské problémy (v dopravě)," řekl. Největší komplikace podle něj doposud byly ve směru od Benešova směrem na nájezd, na dálnici v dopravních špičkách, ráno do Prahy a odpoledne na Brno. Převedení prací do směru na Brno plánuje ŘSD na 24. června. "Chceme, aby to byl ještě ten týden před prázdninami, aby byla dálnice na první prázdninový víkend maximálně průjezdná," doplnil.

Stavbaři se na D1 mezi Všechromy a Mirošovicemi vrátili počátkem března po podzimních přípravách a zimní přestávce. Rozsáhlá rekonstrukce je plánovaná na celou letošní stavební sezonu. Do konce června se bude pracovat na polovině dálnice ve směru na Prahu. Od konce června do poloviny listopadu v opačném směru na Brno.

Výměna veřejného osvětlení u mimoúrovňové křižovatky Mirošovice si od poloviny května do začátku června vyžádá úplné uzavření sjezdové větvě ve směru z Brna na Benešov. Řidiči budou muset využívat okolní sjezdy, a to exit 29 Chocerady nebo exit 15 Všechromy.

Součástí prací bude i oprava dálničních mostů, odvodnění, nezpevněných krajnic, protihlukových stěn či svodidel. Plánována je také stavba protihlukové stěny u Kunic. Na závěr prací bude vozovka vybavena meteorologickými čidly a dělníci vymění kamery pro dohled nad provozem a instalují nové vodorovné a svislé dopravní značení. Náklady na opravu úseku činí 388 milionů Kč bez daně.