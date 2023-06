ŘSD začalo kontrolovat modernizovanou D1 před koncem záruční doby

Ostrovačice (Brněnsko) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo kontrolovat kvalitu modernizovaných úseků na dálnici D1 před uplynutím záruční lhůty. Dnes se tak dělo na úseku mezi 178. a 182. kilometrem u Brna, který byl jedním z prvních hotových. Sedmiletá záruční lhůta na provedené práce skončí 12. července. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) je tento úsek velmi kvalitní a řeší se pouze například odlomení hran, které neohrožují bezpečnost a plynulost provozu. Řekl to dnes novinářům.

Detailní kontroly silničních a železničních staveb před koncem záruční lhůty vyplývají ze systémového opatření, které ministerstvo zavedlo na začátku loňského roku. "Záleží nám na tom, aby vynaložené peníze na dopravní stavby byly maximálně využité a stát dostal maximum kvality," řekl Kupka. Drobné závady budou ještě před koncem záruční doby odstraněny a stát by měl dostat dílo v maximální kvalitě.

Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla je sedm let dostatečná doba na to, aby se projevily při plném zatížení konstrukční vady. Na tomto úseku se tak nestalo. "Při modernizaci jsme poprvé udělali z délky záruční doby jedno ze soutěžních kritérií. Do té doby byla obvyklá délka pět let," poznamenal Mátl. Ondřej Šuch ze společnosti Skanska, která na tomto úseku pracovala, ČTK řekl, že firmě na kvalitě záleží. "Vše ve spolupráci s investorem dokumentujeme a záruční závady na naše náklady samozřejmě odstraníme," řekl Šuch.

Podle Kupky se při silničních stavbách daří díky poměrně velké konkurenci snižovat ceny staveb a zároveň je vyšší tlak na kvalitně odvedenou práci. Uvedl, že ŘSD dělá několikrát do roka pravidelnou kontrolu vozovek a zevrubná kontrola na konci záruční lhůty je dalším tlakem na kvalitu odvedené práce.

Velká modernizace D1 začala v roce 2013 a skončila v roce 2021. Během osmi let silničáři nechali o tři čtvrtě metru rozšířit každý jízdní pás. Nešlo jen o obnovu vozovky, ale o zásadní rekonstrukci, která odstranila havarijní stav po celé délce dálnice. Modernizace se týkala úseku od 21. po 182. kilometr. Celková cena činila více než 28 miliard korun. Nejvyšší kontrolní úřad letos v květnu také vydal zprávu, která je k velké modernizaci značně kritická. K jeho výtkám patří to, že v některých částech není dokončená a že některé mosty a nadjezdy jsou ve stavu, který ohrožuje bezpečnost dopravy. Mátl tehdy reagoval tak, že dálnice rozhodně bezpečná je.