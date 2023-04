ŘSD vybralo stavbaře pro úsek D35 Janov-Opatovec za 2,54 miliardy

Svitavy - Úsek dálnice D35 Janov-Opatovec postaví za zhruba 2,54 miliardy korun sdružení firem MI Roads a Doprastav. Stavba by měla začít přibližně za měsíc. Na twitteru to dnes oznámil generální ředitel státního Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Radek Mátl.

"Stavba délky 11,6 kilometru má v právní moci stavební povolení a zahájení její realizace plánujeme na přelom dubna a května tohoto roku," oznámil Mátl. Již dříve šéf ŘSD uvedl, že na stavbu dostalo ředitelství čtyři nabídky, z nichž nejvýhodnější podalo právě sdružení MI Roads a Doprastav.

Dálnice povede v blízkosti silnice I/35. Úsek bude mít sedm silničních mostů, z toho čtyři nad ní, a železniční most na koridoru Česká Třebová - Brno. Motoristé budou jezdit přes mimoúrovňovou křižovatku Opatovec, stavební firma postaví dva ekodukty pro migraci zvířat. Bude také nutné přeložit množství úseků větších a menších silnic a polních cest. Úsek bude zatím izolovaný, nenavazuje na hotové části dálnice. Do provozu by měl být uveden podle předchozích údajů v roce 2025.

V Pardubickém kraji je v provozu přes 30 kilometrů dálnice D35. Naposledy se loni 22. prosince otevřel úsek z Časů do Ostrova na Chrudimsku, který měří 14,7 kilometru. Připravují se další úseky od Ostrova kolem Vysokého Mýta, Litomyšle a Moravské Třebové až do Mohelnice na Olomoucku.