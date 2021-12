ŘSD uvádí do provozu rozšířený obchvat u Panenského Týnce na dálnici D7

Panenský Týnec (Lounsko) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes otevírá rozšířený obchvat u Panenského Týnce na Lounsku na dálnici D7. Auta na něj budou moci poprvé vyjet zhruba v 16:00. Práce na 3,5 kilometru dlouhém úseku trvaly 27 měsíců, vyšly zhruba na 700 milionů korun. ČTK to řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Šlo o úsek s vysokou nehodovostí, v roce 2009 se v místě stala tragická nehoda, při níž zemřelo osm lidí. Rozšíření by mělo napomoci tomu, aby se nehodovost snížila a také k tomu, aby odvedla dopravu z okolních obcí.

"Stavba byla zahájena v září roku 2019 a dnes stavbu uvádíme do provozu. Práce vyšly na necelých 700 milionů, nabídková cena byla 680 milionů korun bez DPH, došlo k mírnému navýšení," doplnil ředitel. Silnice se rozšířila z dvoupruhové na čtyřpruhovou ze směru z Prahy na Chomutov, předtím stavba nesplňovala plynulost ani bezpečnost provozu.

Na rozšíření úseku pracovaly Vodohospodářské stavby, Doprastav a Doprastav CZ. Akce byla spolufinancována více než půl miliardou korun z evropského fondu pro regionální rozvoj z operačního programu doprava.

Dokončení úseku požadovali opakovaně starostové obcí ležících podél trasy silnice s mnoha tragickými nehodami. Přímo u Panenského Týnce v březnu 2016 havaroval autobus se školáky, nehoda si vyžádala 47 zraněných, z toho 43 dětí. "Naše jednotka dobrovolných hasičů vyjížděla k častým dopravním nehodám, často i k tragickým, takže doufám, že zkapacitnění to ulehčí," uvedl dnes starosta Panenského Týnce Jiří Čížek.

Na dostavbu silnice se podle starosty čekalo asi 30 let. Stavba u Panenského Týnce v roce 2013 vypadla z priorit ministerstva. Jednu dobu nebylo jasné, zda se dálnice D7 postaví. Při hledání úspor a optimálních řešení dálničních úseků spadala D7 do kategorie dálnic, kde se mělo nejvíce spořit. Spekulovalo se také o tom, že by mohla být silnice tříproudová. Stavba podle starosty obec hodně postihla. "Jsme domluveni se zhotovitelem, že obec dáme postupně potom do pořádku," dodal Čížek.

Silnice od středočeského Slaného směrem na Chomutov firmy postupně přestaví na dálnici D7. Důvodem je stále hustší kamionová doprava na silnici I/7. Loni se v části u Loun začal budovat šestikilometrový obchvat, v příštím roce začnou silničáři stavět další dva pruhy na silnici D7 u Chlumčan na Lounsku.

Jedním z hlavních důvodů přestavby silnice I/7 na dálnici je podle ŘSD zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt, zejména pak průmyslové zóny Triangle nedaleko Žatce. Od Prahy po Slaný je již čtyřproudá komunikace, zprovozněné jsou i úseky na Chomutovsku a obchvat Sulce. Chybí ještě několik úseků ve Středočeském kraji. Zvýšení kapacity obchvatu u Postoloprt je naplánováno na rok 2025.