ŘSD: Termín zahájení stavby D1 do Říkovic zatím nelze odhadnout

Přerov - Termín zahájení stavby posledního úseku dálnice D1 z Přerova do Říkovic, který naváže na dnes otevřenou část z Lipníku nad Bečvou do Přerova a scelí tuto dálniční tepnu, zatím podle generálního ředitele Ředitelství dálnic a silnic Radka Mátla nelze s jistotou odhadnout. ŘSD chce stavbu zahájit nejpozději v roce 2021, kdy pro tento projekt končí výjimka z EIA. Některé ekologické organizace už ale avizovaly odvolání proti změně územního rozhodnutí na tento úsek D1.

Podle Mátla bude při odvolání nutné počkat, zda odvolací orgány a soud potvrdí územní rozhodnutí. Stejný proces lze podle Mátla předpokládat i u stavebního povolení. "Nejsme vůbec schopni predikovat, kdy jsme schopni tuto stavbu zahájit, protože jsme odkázáni na to, jak se budou chovat a jednat úřady. My děláme veškeré kroky pro to, aby ta stavba byla připravena co nejdříve, " řekl Mátl při dnešním slavnostním otevření 14,3 kilometru dlouhého dálničního úseku z Přerova do Lipníku nad Bečvou, na který má v budoucnu navázat úsek směrem na Říkovice.

Předseda Dětí Země Miroslav Patrik dnes ČTK řekl, že ekologická organizace se příští týden odvolá proti změně územního rozhodnutí na D1 z Přerova do Říkovic. Výhrady má k plánované trase dálnice u Dluhonic. Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) se chce s Patrikem a jeho kolegy sejít. "Chci s nimi hovořit o jejich důvodech, proč tak (podání odvolání) postupují," řekl dnes novinářům Kremlík.

Podle ministra by mohlo odvolání zkomplikovat přípravu stavby. "Pokud jde o rok 2021, netroufám si za současného právního stavu odhadnout," podotkl Kremlík. ŘSD podle něj činí všechny kroky, aby stavba mohla začít hned po úředním povolení.

Stavební odbor olomouckého magistrátu nedávno povolil změnu územního rozhodnutí pro stavbu D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Její příprava tak může pokračovat. Stavba se ale zdrží. Silničáři totiž zrušili zakázku na zhotovitele. Podle nových odhadů bude dálnice mezi Přerovem a Říkovicemi otevřena nejdříve v roce 2024.

"Věřím, že během příštího roku se podaří zajistit stavební povolení i přes odpor občanských sdružení. Zároveň vysoutěžíme zhotovitele, abychom mohli nejpozději v roce 2021 stavbu zahájit," dodal Mátl.

Stavba dnes otevřené části D1 mezi Lipníkem a Přerovem začala v roce 2016. Kvůli chybějícímu úseku vedoucímu dál do Říkovic je zatím napojena na hlavní tah z Olomouce do Přerova, kde budou dopravu řídit semafory. První automobily na tento nový úsek vjely dnes odpoledne.

Navazující desetikilometrový úsek Říkovice - Přerov je poslední částí dálnice D1. Po kompletní dostavbě by dálnice D1 měla mít celkem 377 kilometrů z Prahy přes Brno a Ostravu až k polským hranicím.

Dálnice D1 má spolu s vnitřním průtahem Přerova v budoucnu zlepšit neutěšenou dopravní situaci v tomto městě.