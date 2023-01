ŘSD spustilo nový web informující o aktuálně prováděné zimní údržbě

Praha - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) spustilo nový web, který poskytuje informace o aktuální poloze vozidel zimní údržby a o času posledního provedeného ošetření u jednotlivých dálnic a silnic první třídy. ČTK to sdělila referentka Samostatného oddělení komunikace ŘSD Tereza Primová. Portál s názvem Pohyby vozidel zimní silniční údržby je k dispozici na adrese https://udrzba.rsd.cz/.

Na webu se na mapě ČR vykreslují trasy a jednotlivá vozidla. Barva trasy značí časový interval posledního ošetření. Typ vozidla představuje typ údržby. Kliknutím na ikonu vozidla se zobrazí detail jízdy s jejím směrem a činností údržby. Pokud silnice nemá barevné označení, údržba na ní nebyla posledních šest hodin.

V souladu s českou legislativou jsou dálnice a silnice první třídy při zajišťování sjízdnosti nejdůležitější. Doba od zjištění problému se sjízdností do doby výjezdu prvních vozidel zimní údržby nesmí být v zimním období delší než 30 minut. Pořadím důležitosti se současně stanoví i lhůty pro zmírňování potíží ve sjízdnosti po výjezdu zimní údržby, a u dálnic je to do dvou hodin a u silnic první třídy do tří hodin.

O sjízdnost dálnic a část silnic se v letošní zimě bude podle listopadových informací ŘSD starat 201 sypačů, na kterých se vystřídá 662 řidičů. Vedle sypačů je připraveno i 58 univerzálních vozidel s různým technickým vybavením. Sůl do sypačů může nakládat 48 nakladačů. Zásobu posypových materiálů ŘSD vypočítalo pro průměrnou zimu, případně může využít nouzových rezerv. Připraveno je přes 51.000 tun soli a solného roztoku.

ŘSD má na starosti 1355,5 kilometru dálnic, jejichž údržba spadá pod jednotlivá střediska správy údržby dálnice. Na jedno připadá zhruba 50 kilometrů dálnice. Na zbývajících úsecích dálnic a silnic první třídy, které má ŘSD také na starosti, budou za údržbu stejně jako v minulosti zodpovědné dodavatelské firmy. Zbylé tisíce kilometrů silnic první třídy mají ve správě kraje.