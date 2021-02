ŘSD přestane stavět obchvat Chýnova, soud zrušil povolení

Chýnov (Táborsko) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) musí přestat stavět obchvat Chýnova na Táborsku. Krajský soud v Ostravě zrušil stavební povolení, vyhověl tak žalobě majitelky pozemků poblíž trasy budoucího obchvatu. Soud zrušil povolení proto, že ho úřady vydaly na základě územního rozhodnutí, jehož platnost uplynula. ŘSD chystá kasační stížnost. ČTK to řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Obchvat dlouhý 3,6 kilometru za 262 milionů Kč bez DPH začal stát stavět loni na podzim.

Soud zrušil rozhodnutí ministerstva dopravy jako odvolacího orgánu ve věci stavebního povolení. Vyhověl tak návrhu žalobkyně Hany Králové, která nesouhlasí s tím, že obchvat povede poblíž její nemovitosti.

"S rozhodnutím soudu zásadně nesouhlasíme. Kromě toho, že odporuje některým judikátům Nejvyššího soudu, tak boří dosavadní praxi v povolování staveb. Takové zastavení (stavby) má zásadní dopad do harmonogramu. Je to rozhodnutí, které devastuje naději mnoha stovek lidí a desítek tisíc řidičů. Nicméně rozhodnutí respektujeme a připravujeme paralelní kroky, abychom znovu v co nejbližší době získali stavební povolení," řekl Rýdl.

Ministerstvo dopravy jako odvolací orgán bude muset znovu rozhodnout o odvolání. Podle ŘSD je vázáno soudním rozhodnutím, bude tak muset stavební řízení zastavit.

ŘSD chtělo začít stavět obchvat už na jaře 2019, námitky do stavebního řízení ale již tehdy podala Hana Králová, jíž poblíž trasy patří pozemky. Jihočeský krajský úřad pak musel rozhodnout o novém stavebním povolení, protože ministerstvo dopravy zjistilo v předchozím procesu povolování stavby formální chyby.

Zatím jsou hotové zemní a přípravné práce. Obchvat odvede z města velkou část kamionů i osobních aut. Původní termín, kdy ho chtělo ŘSD dokončit, byl červen 2022. Přes Chýnov, který leží na hlavním tahu z Tábora na Humpolec a k dálnici D1, projede denně 15.000 aut, z toho 2500 nákladních. Novinářům to loni řekli zástupci ŘSD a ministerstva dopravy.

Územní rozhodnutí získal obchvat v roce 2009. Podle měření z loňského června projelo Chýnovem 14.800 aut, z toho zhruba 2500 kamionů. "Provoz je tady skutečně hrozný, intenzita narůstá a pro bezpečnost občanů Chýnova je obchvat skutečně klíčový," řekl loni starosta Ondřej Jaroš (SNK).

Obchvat povede jižně od města, z většiny po zemědělských pozemcích, poblíž zahrad a drobných hospodářství. Další část povede kolem obce Kladruby, kde vznikne i železniční most na trati Tábor - Horní Cerekev. První projekt na obchvat Chýnova je z roku 1940. Zůstal ale jen na papíře. V zimě, kdy je horší sjízdnost, jsou na silnici I/19 často kolony při stoupání z údolí Chýnovského potoka směrem na Pelhřimov.