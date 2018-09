Strakonice - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dnes zprovoznilo obchvat silnice I/22 ve Strakonicích. Stavba dlouhá 1,54 kilometru stála doposud 215 milionů Kč bez DPH, jde o společnou investicí ŘSD a města. Původní vysoutěžená cena stavby byla 186 milionů Kč bez daně. Obchvat odvede těžkou dopravu z centra Strakonic, kudy denně podle odhadů radnice projede 1700 kamionů. Řidiči se po něm poprvé projedou odpoledne, řekli ČTK mluvčí ŘSD Nina Ledvinová a Jan Rýdl.

Obchvat se stavěl od března 2017. Zcela hotový včetně drobných dokončovacích prací bude 8. ledna 2019, řekl ČTK vedoucí úseku výstavby ŘSD v Českých Budějovicích Jan Kudrle. Obchvat propojuje silnice I/4 Praha - Strážný a I/22 Vodňany - Domažlice.

"Zlepší zejména průjezd tranzitní dopravy přes město ve směru nejen od Prahy a Písku na Klatovy a Horažďovice, ale i od Českých Budějovic a Strážného. Tranzit bude nyní odveden ze středu města, kde se zklidní doprava. Zlepší se také dopravní obslužnost celého města i lokalit přilehlých přímo k trase," uvedl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

V místech stavby se prokázalo pravěké osídlení, následoval záchranný archeologický výzkum. Našla se keramika ze starší doby železné, vrcholně středověké i novověké. Při stavbě ale narazili stavaři i na nebezpečné odpady v podloží původní silnice, což stavbu prodražilo, řekl ČTK šéf Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica.

Nález stovek tun nebezpečných odpadů v asfaltech prodražil stavbu o deset až 15 milionů Kč, doplnil Kudrle. "Byly to dehty, které se bohužel musely odvézt nařízenou skládkou dle zákona o odpadech. Tím pádem se stavba prodražila a muselo se řešit, jak bude odběr prováděn. Muselo se po vrstvách, obrusná vrstva byla v pořádku, pod tím byly staré penetrace, které byly s dehty, a různě to prolézalo do podkladných vrstev až do zeminy," řekl Kudrle.

"Jsem moc rád, že jsme se dočkali. Je to záležitost desetiletí, říká se od roku 1933," komentoval otevření obchvatu starosta města Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost). Podle Kudrleho pomůže dopravě ve městě i dostavění části D4, s nímž se začne nejpozději v roce 2020.

V jižních Čechách je to druhý otevřený obchvat během 30 dní. Jihočeský kraj otevřel 31. srpna obchvat obce Němčice na Prachaticku. Stavba dlouhá téměř 1,6 kilometru stála 46 milionů Kč. Do roku 2021 by měl podle ŘSD být hotový obchvat Českých Budějovic, bude součástí dálnice D3. Odhad nákladů je 12,8 miliardy Kč.