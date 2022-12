Ostrov (Chrudimsko) - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo další úsek dálnice D35 v Pardubickém kraji z Časů do Ostrova na Chrudimsku. Navazuje na část Opatovice - Časy. Celková délka D35 v regionu se tak prodloužila na více než 30 kilometrů. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) by se mohly příští rok začít stavět další čtyři úseky D35 v celkové délce 29 kilometrů.

ŘSD připravuje výstavbu tunelu pod vrchem Homole, který je součástí úseku Ostrov - Vysoké Mýto a navazující části Vysoké Mýto - Džbánov. Pokročilá je i příprava úseku Janov - Opatovec. Všechny stavby jsou ale zatím ve fázi výběrových řízení na zhotovitele stavby nebo se tendry teprve připravují. Další část D35 by se měla stavět u Hořic na Jičínsku.

Úsek z Časů do Ostrova měří 14,7 kilometru. Zahrnuje 22 mostů, z toho 16 na dálnici a čtyři nad ní, další jsou na přístupech na okolní pozemky. Nejsložitější bylo přemostění železničního koridoru u Uherska, které se stavělo neobvyklým způsobem. Na každé straně kolejí stavbaři paralelně vybudovali jeho poloviny, které následně otočili nad trať. Nakonec vyplnili mezeru mezi nimi širokou asi 1,8 metru a oba díly spojili. Součástí úseku Časy - Ostrov jsou i dvě mimoúrovňové křižovatky a 5460 metrů protihlukových stěn. Předchozí úsek D35 v Pardubickém kraji Opatovice - Časy v délce 13 kilometrů ŘSD otevřelo loni v prosinci.

Zároveň s dálnicí vzniklo také policejní dálniční oddělení Městec. Bude sloužit pro dohled nad D35 od křížení s dálnicí D11 po úsek do Ostrova. Součástí areálu je rovněž Středisko správy a údržby dálnice Městec. Výstavba u Městce stála 211 milionů korun bez DPH, z toho 31 milionů korun připadlo na policejní dálniční oddělení.

Součástí dnes zprovozněné stavby je také oboustranná odpočívka Dolní Roveň. Na obou stranách silnice budou k dispozici čerpací stanice, restaurace, dětská hřiště a odpočinkové zóny s vysázenou zelení. Celkové náklady na úsek Časy - Ostrov dosáhly zhruba 3,2 miliardy korun bez DPH, uvedlo ŘSD v tiskové zprávě. Z Časů bude zatím doprava svedena na několik let na silnici I/17 u Ostrova, než se postaví další úsek Ostrov - Vysoké Mýto. Jeho součástí bude i tunel pod vrchem Homole, který by se měl začít budovat příští rok. Celou část z Ostrova do Vysokého Mýta dlouhou zhruba sedm kilometrů chtějí silničáři uvést do provozu v roce 2027.

D35 bude do budoucna tvořit alternativu k dálnici D1. "Spojí západ s východem naší země. Dlouhodobě víme, že odlehčit D1 a zprůjezdnit republiku umožní D35. Proto je tak důležité, abychom ji co nejrychleji dokončili," řekl dnes novinářům premiér Petr Fiala (ODS).