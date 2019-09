ŘSD chce otevřít část D3 Ševětín - Borek ještě letos

České Budějovice - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce do konce letošního roku zprovoznit část dálnice D3 Ševětín-Borek dlouhou 10,6 kilometru. Původně ji chtěl stát otevřít na jaře 2020, silničáři se ale snaží, aby tento úsek za více než 930 milionu Kč bez DPH, byl hotový ještě letos. Nově v úseku zprovoznili 50 metrů dlouhou část, jejíž dostavbu blokovala žaloba majitele pozemku proti vyvlastnění, řekl dnes ČTK mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl v květnu žalobu majitele pozemku Jiřího Zevla proti vyvlastnění. ŘSD mohlo pozemek získat už v roce 2017, pochybilo ale, když za pozemek nezaplatilo včas. Místo museli dosud řidiči objíždět ve zpomalení, protože ŘSD tam nemohlo část D3 dostavět.

"Nově jsme zprovoznili místo v úseku Ševětín - Borek. Dostavěli jsme to a jezdí se rovně, už to řidiči nemusí objíždět. Do konce roku bychom měli dostavět druhou polovinu, děláme na tom. Ke konci roku chceme (celý) tento úsek (Ševětín - Borek) zprovoznit komplet, děláme pro to vše," řekl Rýdl.

Úsek D3 Ševětín-Borek dlouhý 10,6 kilometru za 933,2 milionu Kč bez DPH chtěl stát původně dokončit v březnu 2020. Staví ho firma Eurovia. Na úseku, který se staví od března 2017, vyvlastnil stát asi deset pozemků.

Letos na jaře začali silničáři stavět obchvat Českých Budějovic. Bude mít dvě části: úsek Hodějovice - Třebonín dlouhý 12,5 kilometru, kde jsou náklady sedm miliard Kč, a 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné-Staré Hodějovice za 5,28 miliardy. U části Hodějovice - Třebonín nastala začátkem září změna: italská firma Salini Impregilo z italsko-slovenského sdružení firem Salini Impregilo a Doprastav, které tento úsek staví, sdružení v podstatě opustila. Obchvat by měl být hotový v létě 2022.

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Bošilec - Ševětín dlouhý 8,1 kilometru otevřelo ŘSD na konci června. D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Dálnice D3 by měla měřit 170 kilometrů, v provozu je 58 kilometrů. D3 z Mezna k hranicím s Rakouskem by měla být hotová v roce 2024, celá dálnice D3 z Prahy k hranicím do roku 2028, řekl letos v červenci premiér Andrej Babiš (ANO).