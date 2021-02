Rozvolňování v nynější situaci není podle Babiše dobrý nápad

Praha - Na otevření obchodů od začátku příštího týdne není ve vládě jednotný názor, řekl dnes ve Sněmovně novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). Kabinet o návrhu vicepremiéra Karla Havlíčka (za ANO) rozhodne v pátek. Babiš řekl, že sám žádný názor nemá a vyslechne si návrhy ostatních ministrů. Rozvolňování ale podle něj v aktuální situaci epidemie covidu-19 není dobrý nápad.

Ministr průmyslu a obchodu kabinetu navrhne otevření obchodů od pondělí 22. února. V úterý uvedl, že v obchodech by po otevření musel mít personál povinně respirátory. Dále by zůstala v platnosti dosavadní pravidla jako limit 15 metrů čtverečních plochy na jednoho zákazníka, dodržování dvoumetrových odstupů či řízení front před a v obchodech.

"Vláda na to nemá jednotný názor," připustil dnes Babiš. Sám nemá zatím žádný, plánuje si na jednání kabinetu vyslechnout návrhy ostatních. "Situace je samozřejmě špatná. Pokud 50 procent lidí nedodržuje opatření, tak je to složitá situace. Ale myslím, že není situace, abychom rozvolňovali, není to dobrý nápad," uvedl.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) dnes uvedl, že pokud je návrat žáků do škol skutečnou prioritou, tak otevření obchodů a další změny nejsou možné. Zvýšení sociálních kontaktů při návratu do škol musí být podle něj vyváženo povinným testováním ve výrobních firmách a maximálním využíváním home office.

Šíření nákazy v Česku nepolevuje, důvodem je šíření nakažlivější britské mutace. Rychle ubývají i nemocniční lůžka na jednotkách intenzivní péče. Ve středu bylo v nemocnicích v těžkém stavu s covidem 1227 pacientů, což je rekord. Osmi krajům hrozí podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška vyčerpání kapacit JIP, v pěti krajích v západní polovině Česka se to může stát už do konce února.

Babiš: Kompenzovat se bude od března do konce pandemického zákona

Na náhradu škody podle pandemického zákona by měl být nárok od 1. března do konce platnosti předpisu. Novinářům to po dnešním jednání s opozičními stranami řekl premiér Andrej Babiš (ANO) Žádosti, na jejichž předložení by měli poškození podnikatelé dostat roční lhůtu, bude přijímat ministerstvo financí. Na vyjádření by měl úřad dostat šest měsíců, uvedl premiér.

Uchazeči o odškodnění budou muset škodu prokázat, odpočítají se také již vyplacené kompenzace. "Pokud se někdo rozhodne požádat o náhradu škody, tak by to mělo platit od 1. března do skončení pandemického zákona. Potom mají rok, aby to předložili. Bude se to podávat na ministerstvo financí, které má šest měsíců na vyjádření," uvedl.

Babiš po ranním jednání s opozicí řekl, že výsledky vypadají nadějně. S definicí odškodnění, která byla posledním zbývajícím sporným bodem, souhlasí všechny strany s výjimkou SPD. "Podá se jeden pozměňovací návrh, který podepíšou předsedové všech stran kromě SPD. Na základě toho by to mohlo být schváleno," uvedl Babiš. Opozice podle něj tvrdí, že by neměl být problém ani se schválením předpisu v Senátu, kde nevládní strany tvoří většinu.