Rozvolnění v kultuře se sjednotí s ostatními oblastmi za týden

Praha - Pravidla rozvolnění protiepidemických opatření v kultuře by se měla s ostatními oblastmi sjednotit příští pondělí, řekl novinářům ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) po dnešním jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO). Zaorálek minulý týden kritizoval, že změny v pravidlech rozvolňování kulturu diskriminují oproti ostatním oblastem, například návštěvníkům restaurací.

Zaorálek dnes jednal s Vojtěchem a dohodli se, že záležitost odpoledne projedná vláda. Vojtěchovi by měla uložit, aby změny v kultuře zpracoval do příštího týdne. "Výsledek je ten, že od 7. června budeme moci rozšířit počet lidí venku na 2000 a uvnitř na 1000," uvedl Zaorálek. Naplnit by se podle něj měla i předchozí dohoda, že například v kinech bude možné prodávat občerstvení, protože jsou otevřené interiéry restaurací.

Ministr v pátek po jednání vlády kritizoval, že hlavní hygienička Pavla Svrčinová podle něj porušila dohody o rozvolňování. Vadilo mu například to, že v restauracích bez omezení jejich kapacity se "bude do rána popíjet s jakkoliv provedeným testem", zatímco do divadel a na koncerty budou muset lidé v té samé době chodit jen s respirátorem, testem provedeným profesionálním zdravotníkem nebo se složitě testovat na místě před akcí.

Restaurace mohou otevřít své vnitřní prostory ode dneška. Hostů může být tolik, kolik je míst k sezení. U stolu mohou sedět nejvýše čtyři hosté, nutné je dodržování rozestupů nebo nošení ochrany úst a nosu mimo konzumaci. Povinné jsou nadále negativní testy na koronavirus, očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci covid-19.

Zaorálek řekl, že Vojtěch dnes uznal jeho argumenty, že je nutný jednotný systém. "Dohodli jsme se, že bude zjednána náprava a budu moci říci, že podmínky v kultuře jsou stejné jako jinde," konstatoval.