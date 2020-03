Rozvojová banka schválila první úvěry COVID v objemu 90 mil. Kč

Praha - Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) schválila první žádosti o bezúročné úvěry v programu COVID I v objemu 90 milionů korun. Firmy půjčky nejčastěji využijí k úhradě mezd, nájemného, nákladů na energie nebo pořízení zásob. ČMZRB postupně zpracovává další žádosti, obdržela jich přes 3200 přesahujících deset miliard korun. V pondělí bude vyhlášeno pokračování programu, žádosti budou přijímat komerční banky.

První vlnu podpory dostanou většinou malé podniky. Budou jim vyplaceny půjčky nejčastěji v jednotek milionů korun. Žádosti banka schválila stavebním či strojírenským firmám, dále společnostem působícím v textilním průmyslu, zdravotnictví, maloobchodu, velkoobchodu a služeb. "Jsou mezi nimi i podniky navázané na gastronomii," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

Vyhodnocováním žádostí se kromě kmenových zaměstnanců ČMZRB zabývají externí pracovníci, například ze státní agentury CzechInvest. Jirásek upozornil, že ne všechny žádosti splňují daná kritéria a nebude jim tak možné vyhovět.

Do programu COVID II vláda vyčlenila pět miliard korun, stejně jako do jeho první fáze. Tentokrát však budou podnikatelům půjčky poskytovat komerční banky. Ručit za ně bude stát prostřednictvím ČMZRB. Spodní hranice úvěru nebude určena, podnikatelé by měli moci žádat o půjčky do 15 milionů korun. Stejně jako v první vlně programu bude možné úvěry využít pouze k úhradě provozních výdajů, jako jsou mzdy, nájem, energie, dodavatelsko-odběratelské faktury, materiál či zásoby.