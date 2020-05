Rozvojová banka podpořila do 3. května podnikatele 15 mld. Kč

Praha - Podnikatelé od začátku roku do 3. května od Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) získali 15 miliard korun, což je více než dvojnásobný meziroční nárůst. Jsou to dvě třetiny podpory, kterou banka firmám poskytla za celý loňský rok, který pro ni byl rekordní. Na programy COVID přitom připadá zhruba osm miliard korun. ČMZRB podnikatelům pomohla profinancovat přes 2600 projektů převážně provozního charakteru. ČTK o tom dnes informovala mluvčí banky Marie Lafantová.

V programech COVID banka schválila úvěry pro více než 1000 živnostníků a malých a středních firem v objemu 8,2 miliardy korun. "Za běžného stavu naše banka měsíčně poskytne podnikatelům necelé dvě miliardy korun námi poskytnutých či zaručených úvěrů a umožní tak profinancovat kolem 500 projektů. Tyto dvě miliardy korun jsme poskytli podnikatelům i v měsíci dubnu, a to nad rámec programů COVID. To znamená, že jsme minulý měsíc podnikatelům celkově poskytli pětinásobek toho, co je normálně běžné," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB Jiří Jirásek.

Podniky podle Jiráska nyní neřeší jen provozní financování, ale potřebují investovat do nových technologií a dalšího rozvoje. Banka se podle něj snaží pomoci podnikatelům i přes jiné programy než COVID. V ostatních programech firmy od ČMRZRB od počátku roku získaly sedm miliard korun.

Program COVID připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ČMZRB. V první vlně banka přijala přes 3200 žádostí přesahujících deset miliard korun. V pokračování programu, do kterého byly zapojeny komerční banky, obdržela 5900 žádostí v objemu 19 miliard korun. Živnostníci a malí a střední podnikatelé mohli žádat o bezúročné půjčky do 15 milionů korun.

Hlavní město připravilo COVID Praha pro podnikatele z hlavního města. Program byl vyčerpán za deset minut, přihlásilo se 363 podnikatelů a předpokládaná výše zaručovaných úvěrů je 1,8 miliardy korun.

Většina žádostí v první vlně programu byla kvůli pochybením ale zamítnuta. U COVID II a COVID Praha je úspěšnost okolo 90 procent.

COVID III by měl být připraven v květnu, vyčleněno do něj je 150 miliard korun, ČMZRB tak bude moci ručit za úvěry až v objemu 500 miliard korun. Podporu by mělo získat kolem 150.000 živnostníků a podniků s až 500 zaměstnanci. Pro velké exportní firmy se chystá přes Exportní garanční a pojišťovací společnost program COVID plus.