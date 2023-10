Rozvodové řízení čekají od r. 2025 změny, mělo by se zjednodušit a zrychlit

Praha - Rozvodové řízení by se mohlo od roku 2025 zjednodušit a zrychlit. Soudy by už neměly zjišťovat příčinu rozvratu manželství. Spojit by se mělo rozvodové a opatrovnické řízení o děti. Smírné řešení by měly podpořit i nižší soudní poplatky. Navrhované změny představili ve Sněmovně zástupci ministerstva spravedlnosti a poslankyně Eva Decroix (ODS). Úpravy by se měly zavést do praxe od ledna 2025. Obsahuje je připravovaná novela občanského zákoníku. Počítá i se změnami u vymáhání výživného či se zákazem fyzického trestání dětí.

Podle statistik ministerstva spravedlnosti trvalo loni rozvedení manželství, kde soud nemusel řešit budoucnost nezletilých dětí, v průměru 55 dní. Pokud předcházelo opatrovnické řízení, tak to bylo něco přes čtyři měsíce. Návrh na rozvod podávají dvakrát častěji manželky než manželé. Ve dvou třetinách případů se oba partneři na ukončení svazku dohodli. Podle statistického úřadu průměrné manželství trvá 13,5 roku. Úhrnná rozvodovost činila loni 38 procent. V Česku se tak rozpadají zhruba dvě pětiny svazků. V minulém desetiletí to byla až polovina.

Podle náměstka ministra spravedlnosti Antonína Stanislava novela obsahuje čtyři hlavní změny. Počítá se zrušením požadavku na zjišťování příčin rozpadu manželství. Spojit by se mělo řízení o rozvodu a o péči o děti, tedy rozvodové a opatrovnické. Nutné nebude také ustanovit takzvaného kolizního opatrovníka. Soudní poplatky by měly podpořit smírné řešení mezi partnery, uvedl Stanislav.

Podle Decroix, která je advokátka a mediátorka, nynější nastavení mnoho "motivačních faktorů" ke smírnému rozvodu neobsahuje. Zmínila rychlost a flexibilitu řízení i finanční otázku. Zjišťování příčin rozvratu manželství považuje za překonané. Je přesvědčena, že v praxi nemá přínos. "Stále je to spojeno s hledáním nějaké viny. Klientům se obtížně definují příčiny objektivním způsobem. Když se podaří nastavit, aby hledali společnou řeč, začneme hledat příčiny a je to jako bumerang zpátky," řekla poslankyně.

Podle ní by sloučení dvou řízení znamenalo pro partnery jen jednu návštěvu soudu. "Pokud je rodina na všem domluvena - většinou jsou rodiče rozstěhovaní, péče nějakým způsobem funguje, jsou připraveni hradit si výživné, tak není nutné, aby proces byl tak kostrbatý," uvedla Decroix. Jednání by podle ní mohlo být také neformálnější a nemuselo by se odehrávat jen v soudní síni, ale i v jiných prostorách. Soudní poplatky u smluveného rozvodu by měly být nižší.

Fyzické tresty na dětech by zákoník měl sice zakázat, ale bez sankcí. Podle náměstka tak novela poukáže hlavně na nepřijatelnost tělesného trestání dětí. Od neplacení výživného by nově měly odrazovat vyšší úroky z prodlení než u běžných dluhů. Pohledávky na alimentech by bylo možné také postoupit k vymáhání.