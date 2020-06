Rozvodněné toky se zklidnily, o víkendu v nich utonuli čtyři lidé

Praha - Po silných deštích z konce minulého týdne se situace na řekách v Česku postupně zklidňuje. Třetí, tedy nejvyšší povodňový stupeň platil dnes kolem 11:00 už jen na Chrudimce v Nemošicích na Chrudimsku, druhý stupeň pohotovosti zůstával na dalších dvou místech v severovýchodních Čechách. Déšť dnes meteorologové očekávají jen na východě ČR, zejména v Beskydech, hladiny by tak mohly slabě stoupat už jen v této oblasti. Podle dostupných informací utonuli o víkendu v rozvodněných tocích čtyři lidé.

Vytrvalý a vydatný déšť zvedal o víkendu hladiny toků zejména na východě republiky. Pro Chrudimsko, Pardubicko a Frýdlantsko meteorologové vydali upozornění před extrémním stupněm nebezpečí záplav, hladiny tam na nejvyšší povodňový stupeň vystoupaly na více místech. Na třetí stupeň se během víkendu dostala také říčka Velička na Hodonínsku nebo Bystřička na Vsetínsku.

K víkendovým obětem rozvodněných toků se dnes přidal třiašedesátiletý muž, který utonul v potoce Hrubár v Lopeníku na Uherskohradišťsku. Jezdil sem na chalupu. V sobotu spatřili kolemjdoucí v řece Osoblaze na Bruntálsku dvě těla. Utonulého muže hasiči z řeky vytáhli tentýž den, ženské tělo, které svědci ve vodě také viděli, se stále nenašlo. Pátrat po něm budou policisté, až hladina opadne a nebude pro ně nebezpečná. Počítají s možností, že proud tělo odnesl do nedalekého Polska, tamní kolegy už kontaktovali.

Okolnosti úmrtí osmileté školačky, která se v neděli odpoledne na Frýdecko-Místecku utopila při sjíždění rozvodněné řeky Morávky, prověřuje policie. Může se stát, že obviní šestačtyřicetiletého otce holčičky, který na raftu vyjel s ní a s její o sedm let starší sestrou, řekla dnes ČTK mluvčí frýdecko-místecké policie Karolína Bělunková. Dívka zemřela po převozu do nemocnice, její otec a sestra se z převrženého raftu dostali bez zranění.

Povodňový stupeň pohotovosti platil dnes kolem 11:00 ještě na Novohradce v Úhřeticích na Chrudimsku a na Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí na Rychnovsku. První stupeň povodňové bdělosti byl v té době na třicítce dalších míst. S opadnutím vody začíná úklid. Třeba na Frýdlantsku hasiči mohou naplno začít odčerpávat vodu ze sklepů a zahrad.

Bouřky a přívalové deště, které způsobily na řadě míst lokální povodně, si letos v červnu vyžádaly nejméně pět lidských životů. Už v neděli 7. června zemřela v Šumvaldu na Olomoucku žena, další se dosud pohřešuje.

Jihočeský kraj

Malše a Černovický potok zůstávají v některých místech na jihu Čech na prvním stupni povodňové aktivity. Jejich hladiny by ale měly během dne klesat. ČTK to řekl Jaroslav Hintremüller z českobudějovické pobočky hydrometeorologického ústavu. Stav řek a potoků v Jihočeském kraji se zvednul po víkendových srážkách.

"Během dne neočekáváme žádné srážky. Občas se se mohou jen někde objevit přeháňky," uvedl. Hladina Malše překonala hranici prvního povodňového stupně v Kaplici a Pořešíně na Českokrumlovsku a v Roudném na Českobudějovicku. Černovický potok zase v Tučapech na Táborsku.

Druhý stupeň povodňové aktivity platil v noci na dnešek na řece Černé v Ličově. Ale hladina tam už klesla a dostala se do normálního stavu.

Srážky v Česku o víkendu zvedaly hladiny řek v některých regionech. Na východě Čech nebo na Liberecku vystoupaly na třetí, nejvyšší povodňový stupeň. Voda zatopila louky, zahrady, silnice nebo garáže. V neděli odpoledne začal déšť ustávat a hladiny začaly klesat.

Jihomoravský kraj

Na tocích v Jihomoravském kraji dnes ráno platí první povodňový stupeň na čtyřech místech, dvě z nich jsou na řece Moravě a dvě na Dyji. Oproti nedělnímu večeru se do normálního stavu z druhého povodňového stupně vrátila Litava v Brankovicích na Vyškovsku. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

První stupeň bdělosti platí na Moravě ve Strážnici na Hodonínsku od nedělních 13:50. Nejvýše se hladina dostala kolem 01:00 až 02:00, a to na 586 centimetrů, od té doby zvolna klesá. První stupeň se zde vyhlašuje při 530 centimetrech.

V Lanžhotě dosáhla Morava prvního stupně v neděli v 18:30, dnes v 06:10 byla hladina na 439 centimetrech se stoupající tendencí. V pozdějších odpoledních hodinách by se mohla dostat na druhý povodňový stupeň, v místě se vyhlašuje při dosažení 460 centimetrů.

Od nedělního odpoledne je na prvním stupni i Dyje na Nových Mlýnech a také v Ladné na Břeclavsku. V obou případech je stav setrvalý, hladina se nezvyšuje.

O víkendu se kvůli vydatným dešťům zvedla v kraji hladina především na Veličce na Hodonínsku, kde na dvou místech dosáhla třetího povodňového stupně, tedy ohrožení. V místě byli připraveni hasiči, nachystány byly pytle s pískem i těžká technika, řeka se ale udržela v korytě. Na druhý stupeň se dostala také Litava v Brankovicích na Vyškovsku, do normálu se dostala v noci na dnešek. Hasiči v souvislosti s vydatným deštěm v kraji evidovali 40 událostí, především spadlé stromy.

Pro jižní část Jihomoravského kraje stále platí výstraha hydrometeorologů před povodněmi, a to kvůli dotékání vody z horních částí povodí Moravy. Varování platí do odvolání.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji byl dnes ráno po silných deštích v minulých dnech druhý stupeň povodňové aktivity na Orlici v Týništi nad Orlicí a na Tiché Orlici v Čermné nad Orlicí. Hladiny obou toků byly na setrvalé úrovni a měly by tak zůstat i dnes dopoledne, uvedl vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.

Ostatní toky, které o víkendu přesáhly povodňové stupně, se do nedělní noci vrátily k normálu. Vydatné deště o víkendu zvedaly hlavně hladiny řek odvodňující Orlické hory a Krkonoše. V noci na dnešek již v kraji téměř nepršelo.

Hladina Orlice v Týništi nad Orlicí se dnes ráno pohybovala na úrovni 350 centimetrů, což je hranice pro druhý stupeň povodňové aktivity. Hladina Tiché Orlice v Čermné nad Orlicí byla na 295 centimetrech a hranici druhého stupně přesáhla o 45 centimetrů. Od třetího povodňového stupně ji dělili 15 centimetrů.

V Královéhradeckém kraji by dnes mělo být většinou oblačno, zpočátku ještě místy s deštěm. Odpoledne a večer meteorologové čekají ustávání srážek a ubývání oblačnosti.

V neděli pomáhali hasiči hlavně při odstraňování stromů ze silnic a s čerpáním vody právě v povodí Orlice. Například čerpali vodu ve Vamberku, Kostelci nad Orlicí, Doudlebách nad Orlicí nebo Albrechticích nad Orlicí.

Liberecký kraj V Libereckém kraji se dnes vyjasnilo, poslední hodiny už byly zcela bez deště. Potoky a řeky na Frýdlantsku se většinou vrátily do normálu. Na první povodňový stupeň už klesla Smědá ve Višňové, zatím stále platí také na Řasnici ve Frýdlantu. Do normálu už se Smědá vrátila v Předláncích.

Neprůjezdná na Frýdlantsku zůstává pro osobní automobily silnice z Boleslavi do Černous, která je pod vodou. Dopravu lidí k vlaku do práce a dětí do školy tam dnes ráno zajistili hasiči. "Určitě to do večera průjezdné nebude," řekl ČTK starosta místních hasičů Marek Zikmund. Voda podle něj klesá jen velmi zvolna, po centimetrech.

Na Frýdlantsku se dnes naplno rozjíždí úklid po povodních, s poklesem hladin mohou hasiči začít odčerpávat vodu ze sklepů a zahrad. S žádostí o pomoc se mohou lidé obracet přímo na své starosty a obecní úřady. Pomoc bude podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) v případě potřeby koordinovat i Liberecký kraj.

Na Frýdlantsku začali uklízet po povodních, škody jdou do milionů

Na Frýdlantsku začali uklízet po víkendové velké vodě. Lidé čerpají vodu ze sklepů a zahrad, vyklízejí zničené věci. Poškozené jsou někde krajnice silnic a mostky, škody půjdou do milionů. Zdaleka ale nebudou takové, jako před deseti lety při bleskových povodních, po nichž zůstaly v Libereckém kraji škody za více než osm miliard korun. Vody bylo tentokrát méně a pomohla i protipovodňová opatření vybudovaná v minulých letech, zjistila dnes ČTK.

Na návětrné straně Jizerských hor na Frýdlantsku spadlo od pátečního rána více než 200 litrů vody na metr čtvereční. Nejvíc pršelo na stanici v Bílém Potoku kde naměřili přes 280 milimetrů srážek. Stav ohrožení museli v sobotu i v neděli vyhlásit v městech a obcích na řekách Smědá a Řasnice, z břehů se ale vylily i menší potoky. Voda zaplavila louky a zahrady, dostala se i do sklepů zhruba stovky domů v regionu. Poškodila také vtoková potrubí nedávno modernizované úpravny pitné vody v Bílém Potoce, kterou museli odstavit. Od sobotního večera je ale znovu v provozu.

"Ve Frýdlantu nejsou škody tak velké, stačí uklidit pytle s pískem a protipovodňové zábrany," řekl ČTK frýdlantský místostarosta Jiří Stodůlka (ODS). Ani o pomoc při čerpání vody ze sklepů podle něj nikdo nežádal. "Lidé, kteří mají domy u řeky, jsou na to zvyklí, většinou si poradí sami," řekl. Dopoledne odklidili po městě pytle s pískem, které měly zabránit Řasnici, aby se nedostala do domů. Z nábřeží také odklízeli mobilní protipovodňové bariéry naplněné vodou.

Protipovodňové vany a opatření vybudovaná v minulých letech dokázala z velké části ochránit také Višňovou, kde se Smědá do normálu vrátila až dnes zhruba hodinu před polednem. Škody tam teprve sčítají, díky protipovodňovým opatřením ale nebudou tak velké. Zatopené byly většinou jen technické místnosti objektů, kotelny nebo zadní vstupy. "Něco bude na obecním majetku, hlavně na komunikacích, zatím nepředpokládáme tak velké škody jako po povodních v roce 2010," řekl ČTK starosta Tomáš Cýrus (Pro naši obec).

Zhruba na deset milionů korun odhadl škody po povodni starosta Raspenavy Pavel Lžičař (Za obnovu obce). "Hodně škod je na krajnicích komunikací, poškozené jsou břehy za opěrnými zdmi v řece," řekl Lžičař. Zda nejsou škody i v korytě, nelze zatím kvůli množství vody zjistit. Zhruba na milion odhadl škody starosta sousedních Hejnic Jaroslav Demčák (Za lepší Hejnice). "Poškozený je most, který jsme loni rekonstruovali a také silnice," řekl ČTK.

Moravskoslezský kraj

Hladiny řek v Moravskoslezském kraji dál výrazně klesají. V noci pršelo méně než se čekalo. Na sedmi místech platí první stupeň povodňové aktivity. ČTK to řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

"Za posledních 12 hodin spadly na Ostravsku jen dva milimetry srážek na metr čtvereční. Očekávalo se přitom až 40 milimetrů," uvedla Vlčková. Dodala, že velmi málo v noci pršelo i v Beskydech a Jeseníkách.

Dnes by mělo nejintenzivněji pršet v nejvýchodnější části Beskyd. Za celý den by tam mohlo napršet okolo 35 milimetrů. V ostatních částech kraje by mělo pršet méně. Pokud se tyto prognózy naplní, hladiny řek by měly dosáhnout maximálně druhého stupně povodňové aktivity.

Dnes ráno okolo 07:00 platil první stupeň na sedmi místech kraje. Například na Odře v Bartošovicích, Ostravě-Svinově a Bohumíně. První stupen platí i na Morávce ve Vyšních Lhotách a na Polančici v Polance nad Odrou.

Pardubický kraj

Hladiny některých řek v Pardubickém kraji zůstávají po deštích stále vysoko nad běžnou úrovní. Podle Povodí Labe platí nejvyšší povodňový stupeň na Chrudimce v Nemošicích, na Novohradce v Úhřeticích je již druhý stupeň. Podle státního podniku jsou některé přehrady v regionu zcela plné. Zásobní prostor voda naplnila v Seči na Chrudimsku a Pastvinách na Orlickoústecku.

Následkem prudkých dešťů se rovněž zakalil vodní zdroj Čertovina, který zásobuje část Hlinska a další lokality. Pracovníci Vodárenské společnosti Chrudim pracují na vyčištění, než budou hotové výsledky mikrobiologických analýz, měli by lidé pít vodu z kohoutku až po převaření. Pro lokality Čertovina a Medkovy Kopce byla dnes přistavena cisterna s pitnou vodou.

U splavu v Mněticích poblíž Nemošic voda zaplavila park a dětské hřiště. "Máme tam utopené lavičky, koukají jen opěradla. Po opadnutí záplav bude potřeba všechno vyčistit a odbahnit," řekl ČTK starosta čtvrtého městského obvodu Pardubic Petr Heřmanský (ODS). Uzavřena byla také místní silnice do osady Štětín, přes niž teče voda.

První stupeň povodňové aktivity vodohospodáři vyhlásili na Chrudimce v Přemilově a Padrtech a Loučné v Dašicích. Z nedělního třetího stupně na běžnou úroveň klesla Novohradka v Luži. Během dneška by se situace neměla zhoršovat, hladiny by postupně měly klesat.

V Luži voda z řeky zalila louky, zahrady a několik sklepů. Podle starostky Veroniky Pešinové škody nejsou vysoké.

Rozvodněný potok Ležák se stejně jaké předchozí víkend vylil v pietním území Ležáky. "Jsme v záplavovém místě. Budeme muset vše vyčistit od klacků a nánosů bláta, ve středu se koná pietní akt k 78. výročí vyhlazení osady," řekla ČTK vedoucí Památníku Ležáky Kamila Chvojková.

Městská policie kvůli rozvodnění Chrudimky uzavřela přístupy k řece v lokalitě Pod Vinicí v Pardubicích. "S ohledem na vlastní bezpečí nevstupujte za pásky," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Voda z Podolského potoka se v neděli znovu dostala do skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) v Kostelci u Heřmanova Městce na Chrudimsku. Ropné látky tentokrát ze skladu neunikly, už během týdne byla nafta ze všech podzemních nádrží odčerpána. Podle mluvčího SSHR Jakuba Linky tentokrát nové škody nevznikly. Záplavy v neděli 14. května poničily infrastrukturu areálu, škody se odhadují na desítky milionů korun.

Zlínský kraj

První stupeň povodňové aktivity platí ve Zlínském kraji už jen na říčce Bystřičce, a to nad i pod stejnojmennou nádrží na Vsetínsku. Dnes ráno evidovali hydrometeorologové první stupeň značící bdělost také na řece Moravě v Kroměříži a Spytihněvi na Zlínsku, na obou místech už ale voda dopoledne klesla pod stanovený limit. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Na Bystřičce nad nádrží evidovali hydrometeorologové dnes v 11:40 stav hladiny na 45 centimetrech, tedy 15 centimetrů nad hranicí prvního povodňového stupně. Pod přehradou byla hladina říčky ve stejném čase na 88 centimetrech, osm centimetrů nad spodní hranicí bdělosti. Hladina Moravy v Kroměříži byla v 11:30 pod spodní hranicí prvního stupně povodňové aktivity už o 37 centimetrů a ve Spytihněvi v 11:40 o sedm centimetrů.

Hladiny vodních toků v regionu stoupaly v minulých dnech kvůli vydatným srážkám, které začaly v neděli ustávat. V rozvodněném potoce Hrubár v Lopeníku na Uherskohradišťsku utonul o víkendu třiašedesátiletý muž. Jeho tělo se našlo v neděli, okolnosti úmrtí policisté vyšetřují. V neděli se utopila starší žena také v Zubří na Vsetínsku. Podle policie pravděpodobně skokem do rozvodněného Hodorfského potoka spáchala sebevraždu.

Ve Zlínském kraji by dnes podle předpovědi ČHMÚ mělo být převážně oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia, na Vsetínsku bude jen kolem 19 stupňů Celsia. V kraji nadále platí výstraha meteorologů týkající se povodňové bdělosti, na Vsetínsku povodňové pohotovosti.