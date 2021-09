Rozsudek v případu údajné korupce na Brně-středu zazní v prosinci

Brno - Rozsudek v korupčním případu na radnici městské části Brno-střed zazní u Krajského soudu v Brně 16. prosince, na kdy dnes soud jednání odročil. Dnes skončily závěrečné řeči. Promluvil tak například obžalovaný bývalý místostarosta a radní městské části Jiří Švachula (dříve ANO). Prohlásil, že se ztotožňuje se závěrečnou řečí svého obhájce, podle níž proti němu není přímý důkaz. V případu údajného ovlivňování zakázek čelí obžalobě 11 lidí a dvě firmy včetně Švachuly, který byl podle obžaloby hlavou organizované skupiny. Švachulovi v pondělí navrhla státní zástupkyně čtrnáctiletý trest vězení.

Švachula dnes uvedl, že udělal chybu, když udržoval kontakt s podnikateleme Samanem El-Talabanim a mluvil s ním o dění na úřadu. El-Talabanimu to podle něj umožnil vytvářet dojem, že na toto dění má vliv. El-Talabani je spolupracující obžalovaný, klíčový svědek obžaloby, případ podle státní zástupkyně pomohl rozkrýt. Švachula taky řekl, že udělal další chybu, když vzal od El-Talabaniho peníze za spolupráci, která se neuskutečnila. Švachula už dříve uvedl, že mu El-Talabani dal milion korun jako příslib do budoucna. Nebyla tam ale podle něj vazba s veřejnými zakázkami.

Švachula taky řekl, že El-Talabani pak začal u firem vystupovat jeho jménem a on jim pak prý musel vysvětlovat, že s tím nemá nic společného.

Švachulův obhájce Kárim Titz v pondělí uvedl, že proti jeho klientovi není přímý důkaz, jen výpověď El-Talabaniho. Pokud byla spáchána trestná činnost, páchal ji El-Talabani bez Švachulova vědomí, řekl obhájce.

Vinu ve většině bodů obžaloby dnes odmítli i další obhájci i jejich klienti. Obhájce obžalovaného podnikatele Petra Kaláška Pavel Hála řekl, že vůči jeho klientovi se neprokázaly žádné skutky uvedené v obžalobě. Kalášek měl podle obžaloby úplatky vybírat a předávat dál. Obžaloba podle Hály uvěřila výpovědi El-Talabaniho. Hála jej označil za nedůvěryhodného a dlouhodobě páchajícího trestnou činnost.

Uvedl, že jde o nebezpečného obžalovaného, který se nebojí úskoku s cílem ublížit nevinnému. El-Talabani podle něj svědectvím proti Kaláškovi zabil dvě mouchy jednou ranou - vylepšuje si pozici pro snížení trestu a nebude muset splácet dluh vůči němu. "Důkazů proti Kaláškovi se nedostává," uvedl obhájce.

Bývalý šéf investičního odboru části Brno-střed a bývalý místostarosta brněnských Ivanovic za hnutí ANO Petr Liškutin uvedl, že manipulace se zakázkami byla vyloučena, protože výběrová řízení podléhala vícestupňové kontrole. Uvedl, že po žádné z firem úplatky nepožadoval, žádné peníze nepřevzal a nebyl členem žádné organizované skupiny. Vinu popřel například i podnikatel Ivan Trunečka. "Nic takového jsem nevykonal, nespáchal, konstrukce obžaloby je postavena na lživých výpovědí El-Talabaniho," uvedl Trunečka.

Podle žalobkyně není pochyb o vině obžalovaných v souladu s podanou obžalobou. V pondělní závěrečné řeči se opírala především o výpovědi spolupracujících obžalovaných a pořízené zvukové nahrávky. Výpověď El-Talabaniho označila za zásadní, potvrdil podle ní, jak organizovaná skupina v čele se Švachulou fungovala.

Korupce se podle žalobkyně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Získávaly je vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky. Firem zúčastněných na systému bylo několik a vždy vyhrála předem vybraná, ostatní dělaly takzvaně křoví.

V závěrečné řeči navrhla státní zástupkyně Švachulovi 14 let vězení, El-Talabanimu souhrnný trest 4,5 roku vězení. Talabani už je pravomocně odsouzený v jiné kauze, stejně jako další spolupracující obžalovaný podnikatel Pavel Ovčarčin. Jemu žalobkyně navrhla souhrnný trest 7,5 roku vězení. Třináct let vězení navrhla Liškutinovi, 12 let podnikatelům Trunečkovi a Kaláškovi. Navrhované tresty pro další obžalované jsou pod deset let či podmíněné. Už v pondělí závěrečné řeči pronesli obhájci obžalovaných, jejichž klienti se přiznali.