Rozšíření spalovny v Malešicích má kladné stanovisko EIA

Praha - Plán městské firmy Pražské služby zvýšit kapacitu spalovny v Malešicích získal kladné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Vyplývá to z databáze EIA. Ministerstvo životního prostředí nevyhovělo připomínkám Prahy 10, která chtěla kompenzační opatření proti karcinogenní látce benzo(a)pyren. Zvýšení emisí látky bude podle ministerstva nevýznamné. Provoz začal v Malešicích fungovat v roce 1998. Vyjádření Prahy 10 ČTK shání.

Pražské služby postupně vyměňují čtyři kotle, ve kterých se odpad z metropole spaluje. Projekt výměny má do roku 2023 zvýšit kapacitu zařízení ze současných 330.000 tun spáleného odpadu ročně na 394.000 tun. Jeden ze čtyř kotlů už vyměněn byl, na dalším se pracuje a zbylé budou následovat. Celá výměna vyjde na zhruba 2,8 miliardy korun a má trvat do roku 2022.

Benzo(a)pyren je látka, který se do ovzduší dostává při spalování odpadu. Radnice Prahy 10 požadovala, aby firma dobrovolně investovala do opatření, která zajistí, že se emise látky nezvýší. Podle úředníků ministerstva by to však byla zbytečná investice. "Vzhledem k počtu zasažených obyvatel (nejvýše v řádu stovek) se vypočtené změny ve zdravotním riziku v reálné situaci rozpoznatelně neprojeví. Realizace kompenzačních opatření by byla vynaložením prostředků bez reálného vlivu na snížení rizik veřejného zdraví," stojí ve stanovisku.

Ministerstvo svoje souhlasné stanovisko podmínilo tím, že firma při dalším postupu zohlední začátkem prosince vydaný dokument Evropské unie, který ze zabývá hodnocením technologií pro spalování odpadu. Další podmínky úředníci nestanovili.

Zástupci Pražských služeb před časem při spuštění prvního modernizovaného kotle uvedli, že nová zařízení mají vyšší účinnost a nižší emise. Oxidů uhlíku a dusíku mají produkovat o 40 až 50 procent méně. Po dokončení výměny vybavení dostane spalovna i nový vzhled. Pražské služby připravují architektonickou soutěž, do které chtějí zapojit i veřejnost, na novou podobu budov. Současně bude upraveno i okolí spalovny a zvažuje se stavba bioplynové stanice.