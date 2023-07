Rozsah půdního sucha v Česku se zvětšil na celém území

Brno - Dva nejhorší stupně sucha zasáhly v neděli 34,8 procenta území České republiky, rozsah zemědělského sucha se zvýšil. Některý z pěti stupňů sucha je na 97,8 procenta území. Nejhorší situace je na střední a severovýchodní Moravě. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných na webu Intersucho.

Vědci hodnotí míru sucha v půdě do jednoho metru na základě poměru aktuální situace s průměrnou situací v letech 1961 až 2010. V posledním týdnu se sucho zmírnilo v západní části středních Čech, podle předpovědních modelů by se mělo v následujícím týdnu zejména na Moravě sucho zmírnit. To, že na předpovědní mapě převažuje na některých územích bílá barva značící místa bez rizika sucha, neznamená, že na těchto místech sucho nebude. Systém tak signalizuje, že úroveň půdní vláhy odpovídá dlouhodobému průměru v příslušném období.

Systém zveřejnil i souhrn sucha za poslední půlrok. Podle této mapy bylo sucho od počátku roku nejhorší v severozápadní části Čech, na Znojemsku na střední Moravě. Za poslední tři měsíce byl největší nedostatek vláhy v severozápadních Čechách, relativní nasycení půdy vláhou nižší než procento ale bylo v celé severní části Čech a na jižní a střední Moravě.

Přibývá také území, kde kvůli suchu předpokládají zemědělci ohrožení úrody. Extrémní poškození suchem spojené se ztrátou výnosů větší než 40 procent hlásí zemědělci na na Mostecku, Lounsku, Plzeňsku, Domažlicku a Pardubicku. Těžké poškození úrody suchem se ztrátou 30 až 40 procent předpokládají zemědělci na Litoměřicku, Rakovnicku, Berounsku, ale také na Příbramsku, Písecku a Pelhřimovsku.