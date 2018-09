Praha - Ester Ledecká řeší velké dilema. Dvojnásobná olympijská vítězka se rozhoduje, kterému mistrovství světa dá přednost. Šampionáty v alpském lyžování a snowboardingu totiž termínově kolidují a každý se uskuteční na jiném kontinentu. Problém s reprezentační smlouvou nechává řešit manažery a těší se na závody.

"Nejsem definitivně rozhodnutá. Fakt ne. Spousta lidí se mě ptá, i kluci z týmu se mě ptají, ale já ještě nevím, co chci. Rozhodnu se tak týden předtím, jak se znám," řekla Ledecká v rozhovoru s ČTK. Čas na rozhodnutí má do února, tedy ještě čtyři měsíce.

Snowboardový šampionát se uskuteční v americkém Park City a mistrovství světa v alpských disciplínách ve švédském Aare. A rychlostní disciplíny včetně superobřího slalomu, v kterém Ledecká triumfovala na olympiádě, jsou ve Švédsku na programu ve stejném týdnu jako v zámoří paralelní slalomy na snowboardu.

"Dám přihlášku na oba šampionáty, protože se snažím stihnout všechno," řekla třiadvacetiletá dvojnásobná mistryně světa na snowboardu. "Mrzí mě to, chtěla bych jet oba šampionáty, protože je to jednou za dva roky a zazávodím si s nejlepšíma. Já to ale nemůžu ovlivnit a budu se muset přizpůsobit," pokrčila rameny.

Ledecká se vyjezdila do rychlosti, smlouvu za ni řeší manažeři

Vydařené řecké léto i sjezdařský kemp v Chile má za sebou dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká. Problém řešení reprezentační smlouvy se svazem nechává sjezdařka a snowboardistka na manažerech a sama už vyhlíží první ostrý start. "Jsem trošku závodní pošuk," řekla v rozhovoru s ČTK.

Zatímco třiadvacetiletá Ledecká vybírala nejrychlejší lyže na rychlostní disciplíny v La Parvě, doma se veřejně řešila její reprezentační smlouva. Svaz lyžařů ČR a Ledeckou zastupující agentura Sport Invest zatím stále jednají o kompromisu.

"Jsem ráda, že mám manažery, kteří to za mě vybojují, nemusím se tím zabývat a můžu si jezdit z kopce dolů," řekla po návratu ze soustředění Ledecká oděná do červených šatů a v botách na vysokém podpatku z maminčina šatníku, v kterých si ve středu večer přišla pro ocenění Osobnost roku programu Superbrands.

Od jejího senzačního triumfu v super-G na olympiádě v Pchjongčchangu a zlatu z paralelního obřího slalomu na snowboardu uběhlo sedm měsíců. Nyní už Ledecká vyhlíží další zimu a tradičně nabírala kondici na ostrově Lefkada.

"Užila jsme si skvělou letní přípravu," pochvalovala si vnučka legendárního hokejisty Jana Klapáče, který na její fyzičku dohlíží. Věnovala se oblíbenému windsurfingu, v době bezvětří jezdila na paddleboardu a zkoušela novinku - windsurfing hydrofoil. "Speciální flosna vás vynese tak metr nad vodu. Bylo to super," líčila.

Pocit letu potřebuje. Při sjezdech na lyžích dlouhé skoky trénovala i během třítýdenního soustředění v Chile, kam odletěla koncem srpna a kde se připravovala pod vedením trenérského dua bratrů Tomáše a Ondřeje Bankových. "Šlo to dobře. Vyjezdila jsem se do rychlosti a doufám, že ve mně tenhle pocit vydrží," přála si.

V tréninkových jízdách sviští svahem stejně, jako kdyby mířila za olympijskou medailí. "Jakmile tam mám časomíru, jedu naplno a natahuju ruku, abych stáhla setinku oproti minulý jízdě," uvedla. Porovnávala se s Rakušankami a časy měla údajně vyrovnané. "Jsme na dobrý cestě," podotkla, ale víc neprozradila a jen se tajemně usmála.

Plánované chilské závody, v nichž měla jet kombinace, se kvůli počasí neuskutečnily. Ledecká tak absolvovala víc tréninkových jízd. "Závod je závod, ale moje rozumná Esterka, co se ve mně pomalu pěstuje, byla vlastně ráda, že se víc rozjezdila."

Od léta jezdí s Ledeckou nový fyzioterapeut. Jakuba Marka nahradil Michal Lešák, kterého doporučil vedoucí lékař české olympijské výpravy Jiří Neumann. "Je šikovný a vynikající parťák," pochválila Ledecká nového člena týmu.

Vzápětí zaťukala, že je po zdravotní stránce bez problémů. Na konci minulé sezony měla opět potíž se zády, ale v Chile jezdila bez omezení. "Většinou mě chytnou po třech dnech a mívám ztuhlost ve svalech, ale tentokrát to bylo dobrý. Nechci to zakřiknout, ale už to máme docela dobře vycvičený," doplnila.

Na soustředění měla další novou posilu. O jídlo se staral Martin Hauba. "Kuchaře bych mohla mít všude. Je to pohoda a já nejsem moc na restaurace a někam chodit," řekla Ledecká. Jelikož je Hauba její dlouholetý kamarád, objevil se i v létě v Řecku a zimní královna se od nadhazovače Old Boys učila i baseball a dostala dres.

Dcera zpěváka a skladatele Janka Ledeckého se během pauzy také dvakrát představila v zábavní show. Porotkyni dělala v pořadu Tvoje tvář má známý hlas a s nadšením si zahrála v Partičce. "Jsem jejich fanoušek odmala. To bylo úžasný a pocta," zářila při vzpomínce na improvizaci a třeba také na taneček s Richardem Genzerem.

Poprvé na startu Světového poháru by se měla Ledecká objevit na sjezdovkách 24. a 25. listopadu v kanadském Lake Louise, ale je otevřený i start v obřím slalomu na zahajovacím podniku zimy 27. října v Söldenu. První snowboardové závody čekají trojnásobnou celkovou vítězku paralelních disciplín 13. prosince v Carezze.