Rozpočtový výbor ve středu poprvé zasedne nad státním rozpočtem

Praha - Poslanci z rozpočtového výboru ve středu poprvé zasednou nad návrhem státního rozpočtu na příští rok. Rozpočet poslancům předložila končící koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) se schodkem 376,6 miliardy korun. Nové nastupující vládní pětikoalici stran ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN se rozpočet nelíbí. Předseda rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN) dnes na dotaz ČTK odmítl říct, jaký návrh k rozpočtu koalice ve výboru ve středu vznese.

Předseda ODS a budoucí premiér Petr Fiala řekl již v říjnu, že vznikající koaliční vláda chce sestavit nový rozpočet se schodkem do 300 miliard korun, což nynější ministryně financí Alena Schillerová (ANO) má za nereálné. Znamenalo by to, že Sněmovna vrátí vládě s patřičným zadáním a stanovením lhůty, do kdy ho má vláda předložit znovu. Kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl začátkem listopadu v České televizi, že kvůli tomu předpokládá hospodaření státu v režimu rozpočtového provizoria až do konce března příštího roku. Podle něj je totiž potřeba na přepracování návrhu rozpočtu zhruba šest týdnů.

Výbor se rozpočtem zabývá vždy ještě před jeho prvním čtením na plénu. Dává Sněmovně doporučení, jak má v prvním čtení naložit se základními parametry rozpočtu: příjmy, výdaji, schodkem a jeho vypořádáním. Sněmovna pak projedná rozpočet v prvním čtení, a pokud tyto parametry schválí, nemůže už je dále měnit. Rozpočet nelze zamítnout, je možné ho pouze vrátit vládě k přepracování. Zatím se tak stalo pouze jednou, a to v roce 2012.

Pokud by Sněmovna rozpočet na rok 2022 neschválila do konce letošního roku, stát by začal hospodařit v takzvaném rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 500 miliard korun. Ministerstvo financí i ekonomové ale nakonec očekávají schodek kolem 400 miliard korun.

Rozpočtový výbor ve středu projedná také vládní návrh zákona o kompenzačním bonusu. Jde o příspěvek skupinám lidí postižených dopady protiepidemických opatření. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a společníci malých společností s ručením omezeným budou moci požádat až o 1000 korun denně. Pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti bude příspěvek činit 500 korun denně.

Bernard řekl ČTK, že Sněmovna nepochybně tento návrh schválí. Dodal však, že do něj dodají návrhy, které by měly být ve prospěch občanů. Místopředseda rozpočtového výboru Vojtěch Munzar (ODS) již vložil do sněmovního systému tři pozměňovací návrhy. Chce například umožnit, aby příjemci mohli bonus získávat souběžně i s dalšími podporami, především programy Covid 21 a Covid nepokryté náklady.