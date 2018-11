Praha - Sněmovní rozpočtový výbor podpořil přesuny peněz v návrhu státního rozpočtu na příští rok celkem za 983 milionů korun. Většinu změn, jak je požadovali jiné výbory a jednotliví poslanci, zamítl. Poslanci budou moci další návrhy úprav předkládat za týden při druhém čtení rozpočtu na plénu.

Nejvyšší přesun prosadila předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá z KSČM, tedy strany, která ve Sněmovně toleruje menšinovou vládu hnutí ANO a ČSSD. Z několika kapitol by mělo jít 600 milionů korun na výstavbu a opravy obecních základních a mateřských škol a také nájemních bytů. Vostrá na dotaz novinářů potvrdila, že návrh na přesun 300 milionů korun na podporu výstavby nájemného bydlení byl jednou z podmínek KSČM pro podporu rozpočtu ve třetím čtení.

V kapitole ministerstva práce a sociálních věcí by mělo jít 327 milionů korun navíc na investice v sociálních službách na úkor dávek státní sociální podpory a pěstounské péče. Přesun úspěšně navrhoval Roman Onderka (ČSSD), poukazoval přitom na dohodu ministerstev práce a financí.

Rozpočtový výbor podpořil na návrh Vostré posílení částek na platy zaměstnanců v sedmi rozpočtových kapitolách zhruba o 51 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy. Výbor kývl také na převod pěti milionů korun z peněz pro poradní orgány úřadu vlády na příspěvky na podporu zaměstnávání postižených lidí v kapitole ministerstva práce. Chtěl to Jan Hrnčíř z hnutí SPD.

Výbory žádaly přesuny peněz asi za 1,35 miliardy korun, rozpočtový výbor nepodpořil žádný z jejich požadavků. Například sociální výbor neuspěl s přesuny v kapitole ministerstva práce za 410 milionů korun a ministerstvo kultury by nemělo dostat ze všeobecné pokladní správy tři miliony korun na rehabilitaci památníku Jana Palacha před Národním muzeem, jak chtěl školský výbor. Výbor pro veřejnou správu neprosadil mimo jiné navýšení rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj o 310 milionů korun na opravy místních komunikací a ministerstva vnitra o 300 milionů korun na investice pro hasiče ze všeobecné pokladní správy.

Poslanci navrhovali přesuny za více než 5,2 miliardy korun. Rozpočtový výbor zamítl například návrh Věry Kovářové (STAN) na přesun 300 milionů korun ministerstvu školství na rozvoj mateřských a základních škol a až 263 milionů korun ministerstvu kultury na obnovu památek, a to na úkor všeobecné pokladní správy. Kovářová neuspěla ani s požadavkem na snížení dotace Českému svazu bojovníků za svobodu na polovinu z navrhovaných 6,3 milionu korun, nebo až na nulu. Peníze chtěla poslat Československé obci legionářské na opravu Larischovy vily.

Pirátka Lenka Kozlová neprosadila zvýšení částky pro ministerstvo kultury na živé umění o 257,2 milionu korun na vrub peněz na státní dluh. Kozlové stranický kolega Mikuláš Ferjenčík pak narazil s návrhem dodat přes miliardu korun na platy v nestátních školách a Lukáš Bartoň s požadavkem dát vysokým školám navíc 773 milionů korun na zvýšení tarifů odborných asistentů. Neuspěla ani Kateřina Valachová (ČSSD), která chtěla přidělit 700 milionů navíc na příplatky učitelů. Vostrá podotkla, že rozpočet kapitoly ministerstva školství vzrostl celkově o 28 miliard korun. "Já si samozřejmě plně uvědomuji, že tato kapitola byla dlouhodobě podfinancována, ale není možné to zlomit za jedno rozpočtové období," uvedla.

Rozpočtový výbor nepodpořil ani doprovodné usnesení školského výboru o zvyšování výdajů na školství tak, aby nejpozději v roce 2025 představovaly alespoň pět procent hrubého domácího produktu a aby platy učitelů rostly každý rok nejméně o 15 procent. Podle předsedkyně Vostré však toto doprovodné usnesení nasadilo tak tvrdá čísla, která nemusí být v souladu s vývojem ekonomiky.

Loni při projednávání návrhu státního rozpočtu na letošní rok rozpočtový výbor podpořil přesuny zhruba za 3,1 miliardy korun. Výbory žádaly změny za téměř 4,6 miliardy korun a jednotliví poslanci za čtyři miliardy korun. Pozměňovacích návrhů od poslanců bylo podle předsedkyně výboru Vostré letos poměrně málo.

"Tak takhle úplně optimisticky bych to neviděla," odpověděla Vostrá na dotaz, zda KSČM ve třetím čtení podpoří státní rozpočet. "Musím říct, že to, co také dlouhodobě signalizujeme, tak to je navýšení, které se týká kapitoly sociálních služeb, takže to budeme určitě ještě načítat ve druhém čtení," dodala. Komunisté by podle ní chtěli přidat i hasičům. "Pak samozřejmě jsou tam i věci, které se netýkají přímo státního rozpočtu," poznamenala. Potvrdila však, že další podmínkou pro podporu rozpočtu je zachování zhruba šestimilionové dotace Českému svazu bojovníků za svobodu.