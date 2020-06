Rozpočtový výbor podpořil navýšení letošního schodku na 500 mld.

Praha - Sněmovní rozpočtový výbor doporučil Sněmovně schválit vládní návrh, který navyšuje schodek letošního státního rozpočtu až na 500 miliard korun. Výbor podpořil pouze jeden pozměňovací návrh, který vznesl premiér Andrej Babiš (ANO) a který mění rozdělení dodatečných peněz. Například snižuje vládou navržený objem rozpočtové rezervy a přesouvá peníze do výdajů některých kapitol. S ostatními návrhy na přesuny peněz uvnitř rozpočtu výbor nesouhlasil.

Neuspěl například poslanec vládní ČSSD Václav Votava s návrhem navýšit rozpočet Správy státních hmotných rezerv o 460 milionů na obnovu zásob a vybavení. Výbor nepodpořil ani návrhy poslankyně STAN Věry Kovářové, která chtěla přidat například miliardu korun Státnímu fondu dopravní infrastruktury, 300 milionů korun na obnovu kulturních památek nebo 5,4 miliardy krajům jako kompenzaci výpadu daňových příjmů.

Ministerstvo financí zaujalo k poslaneckým pozměňovacím návrhům s výjimkou Babišova negativní stanovisko. K návrhu poslankyně Kovářové poslat 5,4 miliardy korun krajům dokonce napsalo, že "Nelze kompenzovat všechno všem." Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se dnes za tuto větu omluvila, označila ji za hloupou a dílo úřednického šimla. "Pan náměstek už to tady schytal během vašeho vystoupení," podotkla.

Ministerstvo financí musí rozpočet upravovat kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru, která snižuje příjmy rozpočtu a na druhé straně musí stát vynakládat peníze na odstranění následků a na boj se šířením nákazy. Ministerstvo v novém návrhu rozpočtu počítá s celkovými příjmy rozpočtu 1,365 bilionu korun a s výdaji 1,865 bilionu korun. MF tak snížilo odhad příjmů proti odhadům z počátku roku o 213,3 miliardy korun a odhady výdajů navýšilo o 246,7 miliardy korun. Jde už o třetí navýšení letošního schodku.

Původně schválený schodek měl činit 40 miliard korun, ale vláda ho musela postupně za souhlasu Sněmovny navýšit nejprve na 200 a potom na 300 miliard. Nynější navýšení na rekordních 500 miliard by Sněmovna měla schvalovat v první polovině července. Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

Na dotaz předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska ministryně Schillerová řekla, že ministerstvo nepočítá s "volným pádem" u příjmů rozpočtu. Pokud by přesto nastal, počítá se zavazováním příjmů a využitím nevyužitých peněz z předchozích let. K pokrytí případného vyššího propadu příjmů by mohla sloužit i vládní rozpočtová rezerva. Vláda ji původně navrhla v objemu asi 137 miliard, Babišův pozměňovací návrh ji zhruba o 100 miliard snižuje.

Rozpočtový výbor ke svému usnesení připojil i návrh doprovodného usnesení poslance KSČM Jiřího Dolejše, o kterém bude hlasovat až plénum Sněmovny. Dolejš v něm navrhuje, aby Sněmovna požádala vládu o zpracování koncepce konsolidace veřejných financí pro období 2021 až 2027 a předložila ji do konce září Sněmovně. Ministerstvo financí s tímto doprovodným usnesením nesouhlasí, podle něj se to vzhledem k rozpočtovým pracím nedá stihnout.