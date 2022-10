Rozpočtový výbor podpořil návrhy, které zvyšují schodek až na 375 miliard Kč

Praha - Sněmovní rozpočtový výbor podpořil dva koaliční pozměňovací návrhy, které navyšují letošní schodek státního rozpočtu o dalších 45 miliard korun na celkových 375 miliard korun. Vláda původně navrhla navýšit rozpočet a zvýšit jeho schodek o 50 miliard na 330 miliard korun. Výbor ale doporučil schválit zvýšení výdajů na sociální věci o sedm miliard, které navrhl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Výbor také podpořil návrh poslanců Ivana Adamce (ODS) a Tomáše Müllera (STAN) přidat 38 miliard korun na boj s vysokými cenami energií. Výbor naopak nepodpořil návrh odebrat z rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky 30 milionů korun.

O všech pozměňovacích návrzích rozhodnou poslanci při třetím čtením novely rozpočtu, které se má konat příští týden. Dnes výbor posuzoval pozměňovací návrhy vznesené minulý týden a zaujal k nim stanoviska. Poslanci navrhli přesuny peněz v celkovém objemu 65 miliard. Ministerstvo financí k nim zaujalo negativní stanovisko. Podpořilo dva zmíněné návrhy zvyšující výdaje i schodek letošního rozpočtu.

Jurečka svůj návrh zdůvodnil potřebou zajištění peněz na sociální dávky a podpory v nezaměstnanosti. Celá částka má jít do kapitoly jeho ministerstva. Poslanci Adamec a Müller chtějí navýšit výdaje státního rozpočtu celkem o 38 miliard kvůli zajištění příspěvku na úhradu nákladů za energie a na pomoci podnikatelům s nárůstem cen energií. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) už minulý týden ve Sněmovně zdůvodnil tento krok tím, že se vláda rozhodla přidat peníze na boj s vysokými cenami energií už do letošního rozpočtu.

Výbor už dříve doporučil přesunout 60 milionů korun z rozpočtu Národní sportovní agentury ve prospěch mládežnických spolků. Dnes žádné jiné návrhy nepodpořil. Vzešly téměř výlučně z opozičních lavic. Výbor k nim buď zaujal nesouhlasné stanovisko, nebo žádné stanovisko nepřijal. Opoziční poslanci chtějí přidávat peníze například na školství, kulturu i na bezpečnostní opatření. Peníze chtějí brát kromě jiného z vládní rozpočtové rezervy.

"Je to očekávatelné. Zatím se nestalo, že by nám podpořili jakýkoli pozměňovací návrh k rozpočtu," řekla dnes ČTK předsedkyně klubu ANO a místopředsedkyně rozpočtového výboru Alena Schillerová. Potvrdila, že pro kladné stanovisko k Jurečkovu návrhu posílit sociální výdaje hlasovali i poslanci ANO, protože šlo o výdaje na sociální věcí. "Ale nelíbí se nám samozřejmě, že je to na úkor schodku. Nelíbí se nám, že se to dozvídáme až na plénu. Jak tedy spolu vláda komunikuje?" dodala. Zmíněný návrh předložil Jurečka až ve druhém čtení rozpočtu a jako poslanec ho vložil do sněmovního systému.

Výbor nepřijal ani doporučení k návrhu koaličních poslanců, kteří chtějí odebrat 30 milionů korun Kanceláři prezidenta republiky z peněz na lesní hospodářství a přesunout je na protidrogovou politiku a podporu mládežnických spolků. Ministerstvo financí s tímto návrhem vyslovilo nesouhlas.

Vláda se rozhodla navýšit příjmy, výdaje i schodek letošního rozpočtu hlavně kvůli dopadům války na Ukrajině a související pomoci. Dalším důvodem je pak reakce na vyšší inflaci a růst cen energií. Reaguje i na vyšší než očekávané příjmy rozpočtu.

Sněmovní rozpočtový výbor nepodpořil návrh skupiny koaličních poslanců, kteří chtějí odebrat z rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky 30 milionů korun a přesunout je mimo jiné na protidrogovou politiku. Svůj návrh podali kvůli dřívějšímu pravomocnému odsouzení ředitele Lesní správy Lány Miloše Baláka v souvislosti s ovlivňováním jedné ze zakázek v Lánské oboře. S návrhem v rozpočtovém výboru dnes nesouhlasilo ani ministerstvo financí.

Pro doporučující stanovisko nezvedl ruku nikdo z přítomných členů výboru. Výbor nakonec nepřijal k návrhu žádné stanovisko.

Balák byl pravomocně odsouzen k tříletému vězení. Prezident Miloš Zeman mu udělil milost, Balák ve funkci zůstal. "Poslanecká sněmovna tímto návrhem reaguje na to, že ředitel Lesní správy Lány byl pravomocně odsouzen za manipulaci veřejné zakázky a navzdory tomuto rozsudku ve své funkci setrval. Sněmovna nemůže přehlasovat milost prezidenta republiky, může ovšem alespoň odejmout odsouzenému řediteli rozpočet na realizaci kapitálových výdajů," napsali koaliční poslanci ve zdůvodnění svého pozměňovacího návrhu.

Dnešní hlasování výboru je doporučením pro plénum, nikoli definitivním odmítnutím. Rozhodnou o něm poslanci ve třetím čtení novely, až budou hlasovat o jednotlivých návrzích.