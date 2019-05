Rozpočtový výbor odmítl většinu poslaneckých návrhů změn v EET

Praha - Sněmovní rozpočtový výbor dnes zaujal nesouhlasné stanovisko k většině poslaneckých návrhů k vládní novele zákona o evidenci tržeb, který kromě jiného rozšiřuje EET na další obory. Výbor dnes odmítl návrh na zamítnutí novely a negativně se postavil i k návrhu na zrušení celého zákona o EET. Podpořil však úlevy týkající se předvánočního prodeje ryb. Třetí čtení novely by mělo přijít ve Sněmovně na řadu již v pátek. Kdy se ho podaří dokončit, není jasné, v pátek to zřejmě nebude.

Kabinet reagoval předlohou zejména na rozhodnutí Ústavního soudu, který další vlny zavádění EET zrušil. Novela rozšiřuje evidenci na další obory, které jí dosud nepodléhaly, třeba na služby řemeslníků. Části podnikatelů novela umožňuje evidovat tržby bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek.

Vláda navrhla, aby tržby mohli evidovat v tomto tzv. zvláštním režimu podnikatelé s hotovostními příjmy do 200.000 korun, pokud nejsou plátci daně z přidané hodnoty a mají nejvýše dva zaměstnance. Rozpočtový výbor dnes podpořil návrhy na zvýšení tohoto limitu na 600.000 korun i na 500.000 korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to podpořila a slíbila, že to podpoří na plénu.

Rozpočtový výbor již dříve doporučil, aby předvánoční prodej kaprů od 18. do 24. prosince nepodléhal evidenci tržeb. Dnes podpořil i variantu, aby prodej ryb podléhal zvláštnímu režimu, tedy že by prodejci ryb vyplňovali papírové účtenky.

Výbor se neshodl na postoji k balíku 775 pozměňovacích návrhů předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury, který v nich postupně navrhuje vyřadit jednotlivé činnosti z povinnosti evidovat tržby. Ministryně Schillerová jeho návrh označila před novináři za obstrukční taktiku, některé z těchto návrhů jsou podle ní nesmyslné. Výbor o svém postoji ke Stanjurovým návrhům hlasoval v jednom hlasování. Na plénu však zřejmě zazní požadavek ODS, aby se o nich hlasovalo jednotlivě.

"Předpokládám, že zazní požadavek na jednotlivé hlasování a myslím si, že se to hlasování, pokud se na něj vůbec dostane, protáhne tak, že já osobně jsem přesvědčena, že ten pátek nevyjde," řekla ČTK předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM).

Výbor nedoporučil schválit například návrh Věry Kovářové (STAN) na zúžení EET pouze na registrované plátce DPH. S nesouhlasem výboru se setkaly také návrhy Mariana Jurečky (KDU-ČSL), který chtěl zvýšit limit pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty z nynějšího milionu na 1,5 milionu i na dva miliony korun.

"Já jsem velmi spokojená, protože v podstatě novela zákona o evidenci tržeb prošla dnes do třetího čtení rozpočtovým výborem tak, jak jsem si představovala," řekla novinářům po jednání výboru Schillerová. "To znamená, že s většinou těch pozměňovacích návrhů byl vysloven nesouhlas. Tím pádem se nám vlastně nemění ten zákon a zůstává v podstatě ve tvaru, ve kterém jsem ho poslala do legislativního procesu," dodala.

Norma rovněž posouvá do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty například stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby, vodné a stočné nebo prodej řezaných květin. Ministryně opakovaně ujišťuje, že v případě vodného a stočného dohlédne ministerstvo financí prostřednictvím cenového výměru na to, aby se nižší DPH promítla i do nižší ceny. Poznamenala, že jen snížení DPH na vybrané položky představuje 3,4 miliardy korun.