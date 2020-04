Rozpočtový výbor doporučil schválit zvýšení schodku na 300 mld.

Praha - Sněmovní rozpočtový výbor dnes večer na neveřejném jednání doporučil schválit zvýšení letošního schodku státního rozpočtu na 300 miliard korun. ČTK to sdělil člen výboru, poslanec KSČM Jiří Dolejš a potvrdilo to i ministerstvo financí. Důvodem zvýšení jsou dopady epidemie koronaviru. Sněmovna loni v prosinci původně schválila rozpočet se schodkem 40 miliard korun, který ale nedávno ve zrychleném režimu zvýšila na 200 miliard. Nyní ho má na návrh vlády zvýšit o dalších 100 miliard.

"Navrhovaná úprava je nezbytná z důvodu potřeby reagovat na krizovou situaci vyvolanou pandemií nemoci COVID-19," napsala vláda v důvodové zprávě. Podle ekonomů není vyloučeno, že schodek může být letos ještě vyšší.

Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize. Bylo to přes 192 miliard korun.

Aktuální návrh počítá s celkovými příjmy 1,428 bilionu korun a výdaji 1,728 bilionu korun. Novela proti předchozí novele počítá s dalším poklesem příjmů o 60,1 miliardy korun. Ministerstvo financí zároveň navýšilo výdaje o 39,9 miliardy korun kvůli zvýšení plateb za státní pojištěnce, které kabinet také schválil, a posílení vládní rozpočtové rezervy i výdajů na obsluhu státního dluhu.

Ministerstvo financí v předkládaném materiálu počítá s letošním propadem ekonomiky o 5,6 procenta. V příštím roce by naopak měl hrubý domácí produkt reálně vzrůst o 3,1 procenta. Spotřebitelské ceny by měly letos v průměru růst o 3,2 procenta. Na růst inflace bude působit slabší kurz koruny a omezená nabídka, naproti tomu proti růstu cen bude působit levnější ropa a omezená poptávka. "Ekonomická situace by se měla výrazně promítnout i v dynamice výdělků," uvedlo ministerstvo.