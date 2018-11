Praha - Sněmovní rozpočtový výbor dnes doporučil s úpravami schválit vládní daňový balíček, který mění deset zákonů týkajících se daní. Zavádí mimo jiné zdanění zahřívaného tabáku spotřební daní. Balíček měl původně vstoupit v účinnost k lednu příštího roku, výbor proto navrhl podle analýzy ministerstva financí odložit účinnost jednotlivých ustanovení. Rozpočtový výbor nepodpořil návrh na přesun tepla do desetiprocentní sazby DPH z nynějších 15 procent.

Výbor doporučil schválit návrh poslankyně ANO a karlovarské hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové, která chce z balíčku vyřadit sporné ustanovení týkající se zákona o dani z přidané hodnoty a nové definice pojmu dotace k ceně. Mohlo by způsobit třeba to, že dotace od měst nebo krajů určené dopravcům by podléhaly DPH. "Například, pokud my dáváme příspěvek třeba dopravcům nebo na sociální služby našim příspěvkovým organizacím, tak by to mělo pak podléhat dani," řekla poslankyně ČTK. Samosprávy se obávají, že by to mělo miliardové dopady do jejich rozpočtů.

Dodala však, že ministerstvo muselo dát navrhované ustanovení do novely, aby uvedlo zákon do souladu s judikaturou Evropského soudního dvora. Ministerstvo proto nyní připraví metodiku pro územně samosprávné celky, která by městům, obcím a krajům pomohla nastavit smlouvy, uvedla poslankyně Mračková Vildumetzová.

Většinu předložených pozměňovacích návrhů dnes výbor nepodpořil. Poslanci však mají šanci je předložit ve druhém čtení na plénu Sněmovny.

Neuspěl předseda klubu TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek, který chce variantně snížit sazby DPH na 20 a deset procent, nebo na 19 a deset procent. Argumentoval hlavně tím, že dolní sazba DPH se zvyšovala mimo jiné kvůli penzijní reformě a zavedení druhého penzijního pilíře, který minulá vláda zrušila, ale sazby ponechala.

Výbor nepodpořil ani další Kalouskův návrh na zrušení sedmiprocentní solidární daňové přirážky u lidí s příjmy zhruba nad 100.000 korun měsíčně. Neúspěšně dopadl v rozpočtovém výboru i Marian Jurečka (KDU-ČSL) s návrhy na zvýšení daňových slev na děti nebo se snížením DPH na biopotraviny.

Součástí balíčku je také novela zákona o celní správě, která dává celníkům právo používat při kontrole hazardu nebo dodržování evidence tržeb krycí doklady. Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík neuspěl s návrhem toto nové ustanovení ze zákona vyřadit. Jak řekl, přijde mu absurdní, aby se kontroly EET konaly s krycími doklady. Ministerstvo financí však argumentuje tím, že v případě kontroly hotelů a dalších ubytovacích zařízení musejí kontroloři předkládat své osobní doklady, čímž se ubytovatel dozví například jejich adresu nebo údaje o rodinných příslušnících.

Výbor naproti tomu podpořil návrh Jany Černochové (ODS), který od spotřební daně osvobozuje pivo určené k použití jako vzorky pro vědecké nebo analytické účely. Ministerstvo s tím souhlasilo. Výbor podpořil i návrh své předsedkyně Miloslavy Vostré (KSČM), který veřejnoprávnímu rozhlasu a televizi umožní o rok déle do konce roku 2021 využívat částečné odpočty DPH.

Rozpočtový výbor nepodpořil snížení DPH na teplo

Sněmovní rozpočtový výbor dnes při projednávání vládního daňového balíčku nepodpořil návrh skupiny poslanců z různých stran, kteří chtějí, aby dodávky tepla a chladu spadaly nově do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty místo dosavadní sazby 15 procent. Jejich návrh měl bránit růstu cen tepla. Ve výboru však neprošel o jeden hlas. Poslanci budou mít příležitost ho předložit ve druhém čtení balíčku. Samostatně ho již předložil Leo Luzar (KSČM).

Zástupce navrhovatelů, Marian Jurečka (KDU-ČSL), řekl, že návrh vychází z praxe, kdy v posledních měsících začala výrazně růst cena emisních povolenek, a to se podle teplárenských firem projeví v ceně tepla pro konečné spotřebitele. Odhadovaný výpadek příjmů státního rozpočtu se podle něj pohybuje mezi 1,2 až dvěma miliardami korun, naproti tomu ale stojí příjmy státu z prodeje emisních povolenek. Ministerstvo životního prostředí v návrhu svého rozpočtu očekává, že v příštím roce získá z prodeje povolenek 7,4 miliardy korun. Snížení DPH na teplo a chlad mělo podle návrhu nastat od roku 2020, aby nekomplikovalo rozpočet na příští rok.

Ministerstvo financí s tímto návrhem podle podkladů pro členy výboru vyslovilo nesouhlas. Jako argument uvedlo, že vzhledem k růstu cen emisních povolenek vzrostou po roce 2020 náklady na výrobu tepla, které už nebude možné tlumit dalším snížením daně. Naopak může nastat poptávka po penězích ze státního rozpočtu na snížení těchto dopadů na domácnosti. Stanislav Kouba z ministerstva před poznamenal, že na trhu vzniká nerovnoměrnost kvůli tomu, že malé výrobny tepla v domech si nemusí kupovat emisní povolenky, zatímco teplárny ano.

Poslanec Pavel Staněk (ANO) řekl před výborem, že pokud stát nepodnikne některé kroky, tak hrozí, že trh vytlačí z centrálního zásobování teplem odběratele, kteří se přesunou k individuálním zdrojům. Jestliže ubude třeba jen deset procent odběratelů, začne se spirálově zvyšovat cena tepla u centrálního zásobování. "A to už je potom nezastavitelný proces," varoval.

Staňkův stranický kolega Pavel Juříček uvedl, že by v principu byl pro snížení daně, poukazoval ale na to, že firmy si umí vyrobit teplo třeba za 300 korun za gigajoule, zatímco někteří dodavatelé ho chtějí prodávat až za 650 korun. Snížit DPH by podle něj bylo možné za předpokladu, že se teplárenství začne chovat racionálně.

Teplárny sdružené v Teplárenském sdružení ČR před měsícem varovaly, že považují současnou situaci v oboru za vážnou. Tvrdí, že teplárenství dlouhodobě čelí ekonomické diskriminaci ve srovnání s lokální výrobou tepla. Například emisní povolenka zdražila během jednoho roku čtyřikrát. Sdružení proto vyzvalo vládu, Parlament a další orgány státní správy, aby se situací začaly urychleně zabývat.