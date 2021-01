Rozpočtovou novelu chce Schillerová dát na přelomu února a března

Lány - Novela letošního státního rozpočtu se započtením dopadů daňového balíčku bude podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) předložena vládě na přelomu února a března. Řekla do po setkání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech na Kladensku.

Schillerová neuvedla, o kolik by se měl schválený schodek 320 miliard korun zvýšit. Dopad daňových změn, které byly přijaty až po schválení letošního rozpočtu, bude ale podle ministryně "poměrně reálný". Daňový balíček v důsledku zrušení superhrubé mzdy letos připraví rozpočet o 87,5 miliardy korun.

Prezident Zeman na rozdíl od rozpočtu daňový balíček nepodepsal ani nevetoval kvůli tomu, že daňová změna může "prohloubit nepříznivý vývoj veřejných financí, zejména státního rozpočtu". Způsob přijetí balíčku, který stejně jako rozpočet nabyl účinnosti počátkem roku, napadla skupina senátorů u Ústavního soudu.

Ministerstvo financí podle Schillerové stále pracuje na nové makroekonomické predikci, která bude zveřejněna ve středu 20. ledna odpoledne. "Nemá cenu nějaká předběžná čísla, která mohou být ještě upravena, publikovat," uvedla dnes ministryně. Podle ní až po zveřejnění prognózy začne ministerstvo pracovat na rozpočtové novele. "Moje představa plus mínus je, že by byla předložena novela na přelomu února a března na vládu a potom do Poslanecké sněmovny," dodala Schillerová.

Příjmová stránka rozpočtu je podle ministryně víceméně odhadnutelná, podstatná bude výše výdajů s ohledem na čerpání peněz z programů na podporu ekonomiky kvůli dopadům koronavirové epidemie. Pokud by pokračovaly vládní restrikce, tak potřeba těch peněz bude samozřejmě větší, uvedla Schillerová. Zvažuje se podle ní také to, že po ukončení současných covidových programů by je mohl nahradit ideálně nějaký plošný program. Ministryně dodala, že 28. ledna bude věc posuzovat výbor pro rozpočtové prognózy.

Podporu pro rozpočtovou novelu bude Schillerová hledat jak u vládní ČSSD, která daňový balíček nepodpořila, tak u ostatních stran ve Sněmovně. "Jakákoliv opozice by měla zvážit podporu toho rozpočtu, protože chodí neustále s nějakými návrhy na zvyšování podpor a na další kompenzace," řekla ministryně.

Daňový balíček k začátku letošního roku nahradil superhrubou mzdu zdaněním příjmů fyzických osob sazbami 15 a 23 procent. Zvýšil roční daňovou slevu na poplatníka o 3000 korun a snížil sazbu spotřební daně z nafty o korunu na litr. Schválený rozpočet pro letošní rok počítá s příjmy 1488,3 miliardy a výdaji 1808,3 miliardy korun. Založen je na předpokladu růstu ekonomiky o 3,9 procenta.