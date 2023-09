Rozpočtové určení daní zasluhuje změnu, shodli se Pavel a Grolich

Praha - Pravidla rozpočtového určení daní by se měla změnit, shodli se dnes v Brně prezident Petr Pavel a jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Systém podle nich musí více motivovat samosprávy k tomu, aby lákaly a získávaly podnikatele, kteří pak budou v regionech vyrábět a poskytovat pracovní místa.

Systém rozpočtového určení daní by měl být motivační, technické řešení je na odbornících, uvedl Pavel. Možnost zavést nějakou "motivační složku" zmínil také Grolich. Daně z příjmu právnických osob se v Česku momentálně platí v místě sídla firmy, nejčastěji tedy v Praze, a to za firmu jako celek, bez zohlednění výkonu jednotlivých provozoven umístěných v různých obcích.

Zastupitelé Jihomoravského kraje nedávno schválili zákonodárnou iniciativu, která chce zákon o rozpočtovém určení daní komplexně změnit. Kraj by ročně mohl získat až o 1,5 miliardy korun více. Navrhovaný nový klíč pro rozdělování peněz zohledňuje počet obyvatel, délku silnic druhé a třetí třídy, rozlohu a strukturu kraje, počet výjezdových základen zdravotnické záchranné služby, počet žáků středních škol zřizovaných krajem a počty urgentních příjmů prvního typu v nemocnicích zřizovaných krajem.

Prezident s hejtmanem se dnes shodli na tom, že by stát měl věnovat větší pozornost strategickým stavbám dopravní infrastruktury. "Zaslouží si pozornost státu, pomohou odlehlým regionům v dalším rozvoji," řekl Grolich. Za odlehlé regiony v Česku označil Hodonínsko, Znojemsko nebo okolí Velkých Opatovic na Blanensku. Problémy s dopravní infrastrukturou a kvalitou života v odlehlých regionech jsou propojené, míní prezident.

Grolich s prezidentem mluvil o suchu, které na jižní Moravě trápí nejen zemědělce. Popsal mu projekt kanálu Dunaj-Dyje, který by mohl zvýšit průtok v Dyji. "Jsme rádi, že rakouská strana na tomto projektu spolupracuje," uvedl Grolich.

Pavel ocenil jižní Moravu za to, jak podporuje podnikatele, vytváří podmínky pro nové firmy, výzkum, vědu a technologie. "To jsou věci, které nás jako zemi mohou region po regionu posunout kupředu," uvedl prezident. Odpoledne se přesunul do Technologického parku Brno, kde dále hovořil o nutnosti podporovat inovace, nové technologie, vědu a výzkum, aby Česko nezaostávalo v globální konkurenci. "Pokud nechceme, aby Čína dominovala světu, je potřeba se intenzivně věnovat vývoji kvantových počítačů či umělé inteligenci," řekl při projevu před vedením i zaměstnanci. Jinak podle něj Česko začne zaostávat a může hrát druhou, ne-li třetí světovou ligu. "Objem informací ve vědě a technice se neustále zvyšuje. Interval, kdy se poznatky násobí, se zkracuje. Kdo chce držet tempo, musí být co nejvíce inovativní a flexibilní, podporovat nové myšlenky a technologie," řekl Pavel. Zdůraznil, že světové soupeření se přesunulo, až na výjimky, z vojenské oblasti do technologické.

Pavel ve funkci prezidenta jižní Moravu už dvakrát navštívil. Začátkem srpna zavítal do vrcholných justičních institucí, které sídlí v Brně. Na Ústavním soudu ocenil dvacetiletou práci Pavla Rychetského, který v den jeho návštěvy končil ve funkci předsedy. Poté navštívil Nejvyšší správní soud a Nejvyšší soud. V červnu se Pavel spolu se slovenskou hlavou státu Zuzanou Čaputovou zúčastnil debaty na festivalu Meeting Brno.