Lány (Kladensko) - Kandidát na ministra financí Zbyněk Stanjura (ODS) nepředpokládá, že by se rozpočtové provizorium protáhlo déle než do konce března. Vláda je podle něj schopná připravit přepracovaný návrh rozpočtu na příští rok do šesti týdnů, tedy do přelomu ledna a února. Vyplývá to ze Stanjurova vyjádření pro novináře po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Končící vláda navrhla rozpočet se schodkem 377 miliard korun, ale nastupující kabinet chce deficit snížit pod 300 miliard.

"S panem prezidentem jsme debatovali téma financí, kdy jsem představoval náš koaliční program, který si všichni mohou přečíst, a dále jsme debatovali o oblasti investic, rozpočtu a financí obecně," uvedl Stanjura k obsahu schůzky s prezidentem.

Pokud Parlament neschválí rozpočet do konce roku, stát začíná hospodařit v tzv. rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu. Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu dostávají v každém měsíci peníze na výdaje do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce. Pro letošní rok je schválen rozpočet se schodkem 500 miliard korun.

Video: Rozpočtové provizorium bude podle Stanjury nejdéle do března

09.12.2021, 12:40, autor: Jakub Šťastný, zdroj: ČTK/Video

V historii samostatné ČR fungovalo rozpočtové provizorium dvakrát na začátku Zemanovy menšinové vlády. "My budeme mít první rozpočtové provozorium podle zákona o rozpočtových pravidlech," upozornil Stanjura. Dřívější rozpočtová provizoria, která byla za vlády Miloše Zemana jako premiéra, podle něj fungovala tak, že i přes neschválení rozpočtu Sněmovnou vláda hospodařila podle předloženého neschváleného návrhu.

Stanjura uvedl, že chce změnit způsob projednávání rozpočtu a komunikaci kolem příprav. Nejdříve se podle něj na návrhu musí domluvit vláda jako celek, a následně návrh zveřejní. "Nebudeme dělat PR akce, kdy ministři přicházeli s čepicí a následně říkali, kolik dostali peněz," uvedl. Zároveň Stanjura zopakoval závazek nově vznikající vlády uvedený v koaliční smlouvě, že nová vláda nebude zvyšovat daně.

K dotazu ohledně jmenování nové vlády prezidentem Stanjura řekl, že je to záležitost jednání designovaného premiéra Petra Fialy (ODS) s prezidentem. Fiala dnes informoval, že se Zemanem se neformálně sešel ohledně dalšího postupu při jmenování vlády. Podle rádia Frekvence 1 se tak stalo v úterý. V úterý dopoledne za Zemanem dorazil kandidát na ministra zahraničí Jan Lipavský (Piráti), k němuž má podle spekulací prezident výhrady.

Cyklus Zemanových schůzek s kandidáty na ministry by měl skončit v pátek 10. prosince. Protože je prezident kvůli onemocnění covidem-19 v izolaci, jedná s kandidáty přes mikrofony a po dobu schůzky je oddělen plexisklovou bariérou. Zemanova izolace bude podle středečních zpráv prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka ukončena pravděpodobně v pátek, kdy by měl přijmout kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP09).