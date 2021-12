Rozpočtová rada zveřejní pravidelnou zprávu ke stavu veřejných financí

Praha - Národní rozpočtová rada dnes zveřejní pravidelnou čtvrtletní zprávu o stavu veřejných financí a nastavení rozpočtové politiky. V poslední zprávě ze září rada konstatovala, že Česká republika by při aktuálním vývoji ekonomiky a plánech ministerstva financí ohledně konsolidace veřejných financí dosáhla tzv. dluhovou brzdu později než v roce 2024, a to zhruba o dva až tři roky. V předchozí červnové zprávě totiž rada upozorňovala, že dosažení dluhové brzdy ve výši 55 procent hrubého domácího produktu (HDP) hrozí v roce 2024. Po jejím překonání musí vláda předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a fondů. Zároveň tehdy rada ale upozornila, že veřejné finance jsou nadále v nerovnováze.

Od zářijové zprávy přitom ministerstvo financí dále zlepšilo odhad vývoje veřejných financí. Celkový veřejný dluh by měl podle listopadové prognózy MF stoupnout z loňských 37,7 procenta HDP na letošních 43,3 procenta HDP. V roce 2022 by měl vzrůst na 46,2 procenta a růst by měl i v dalších letech až na 51,3 procenta HDP v roce 2024. Srpnové odhady MF, ze kterých vycházela rozpočtová rada při předchozím stanovisku, počítaly v roce 2024 s dluhem 51,8 procenta HDP. Příznivější proti srpnovým odhadům nově čeká MF i vývoj veřejných financí a strukturálního deficitu, což je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu. Zároveň ale finanční instituce, ekonomové, Česká národní banka i MF postupně zhoršují odhad vývoje české ekonomiky.