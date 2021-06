Rozpočtová rada zveřejní čtvrtletní zprávu o stavu veřejných financí

Praha - Národní rozpočtová rada dnes zveřejní pravidelnou čtvrtletní zprávu o stavu veřejných financí a nastavení rozpočtové politiky. V poslední zprávě z počátku března rada konstatovala, že vláda by měla připravit realistickou konsolidaci veřejných financí, která by měla být proti aktuálním plánům rozsáhlejší. Podle rady si taková strategie vyžádá významné zvýšení daní.

Rada dále v březnu konstatovala, že Česko kvůli vývoji veřejných financí narazí na takzvanou dluhovou brzdu již v roce 2024. Ještě loni v listopadu rada předpokládala, že na dluhovou brzdu narazí veřejné finance až o rok později. Dluhová brzda stanoví hranici, při jejímž překročení musí vláda předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a fondů. Stanovena je na úrovni 55 procent hrubého domácího produktu.

Podle dubnových odhadů ministerstva financí by měl celkový veřejný dluh stoupnout z loňských 38,1 procenta HDP na letošních 44,8 procenta HDP. V roce 2022 by měl činit 48,2 procenta. V roce 2024 by se zadlužení Česka mělo podle plánů MF dostat na 52,8 procenta.