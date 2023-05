Rozpočtová rada uvítala snahu zpomalit tempo zadlužování

Praha - Národní rozpočtová rada uvítala snahu vlády zpomalit tempo zadlužování státu. Objem navrženého konsolidačního balíčku odpovídá ekonomické i fiskální situaci země, uvedla rada v prohlášení zaslaném ČTK. Zároveň varovala před snahou poslanců balíček při projednávání ve Sněmovně změkčit.

Navrhovaný rozsah rozpočtové konsolidace by podle rozpočtové rady neměl ohrozit ekonomické oživení. Zároveň má potenciál nastolit pozitivní rozpočtové trendy do budoucnosti, pokud bude nastoupená konsolidační trajektorie udržena, uvedla rada. Rozložení nové daňové zátěže do přímých i nepřímých daní považuje za vhodné.

Vládní konsolidační balíček počítá se snížením deficitu v příštím roce o 94,1 miliardy korun, v roce 2025 o dalších 54,4 miliardy korun. Celkem by se za dva roky měly výdaje státu snížit o 78,3 miliardy korun, zatímco příjmy by měly vzrůst o 69,2 miliardy korun.